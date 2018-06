Handelskammer will raus aus der Sackgasse

Die Stimmung in der regionalen Wirtschaft ist so gut wie seit Langem nicht mehr. Wie die Handelskammer beider Basel in ihrem alle sechs Monate durchgeführten Stimmungsbarometer schreibt, beurteilen über die Hälfte der befragten Unternehmen den aktuellen Geschäftsgang mit «gut». «Im Vergleich zu den Werten im Herbst 2017 ist dies eine markant positivere Bewertung der Wirtschaftslage», sagte die Präsidentin der Handelskammer beider Basel (HKBB), die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, gestern.

Im Vergleich zu vor einem Jahr spreche ein Drittel der Unternehmen von einem aktuell besseren, die Hälfte immerhin von einem gleichbleibenden Geschäftsgang. 40 Prozent der Unternehmen würden in Zukunft mit einer Verbesserung und die Hälfte mit einem gleichbleibenden Geschäftsgang rechnen. Wie wolkenlos sich der Basler Wirtschaftshimmel gegenwärtig bis weit ins Baselbiet präsentiert, zeigt sich gemäss Schneider-Schneiter auch bei einer klar gesteigerten Innovationsfreude und einem wachsenden Bedarf an Mitarbeitern.

Just, wenn die Basler Wirtschaft so richtig durchstartet und den Frankenschock hinter sich lässt, tun sich gemäss HKBB-Direktor Martin Dätwyler aber auch verschiedene grössere Baustellen auf. Die unterirdische S-Bahn-Verbindung zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof, das sogenannte Herzstück, hat es nicht auf die Liste derjenigen Bahnprojekte geschafft, die der Bund in den nächsten Jahren mit 11,5 Milliarden Franken unterstützen will. Das Herzstück wird im Rahmen des Ausbauschritts Step 2035 nicht berücksichtigt.

Dätwyler lanciert nun eine Idee, wie Basel seine grossen infrastrukturellen Projekte mit mehr Dynamik ausstatten kann. Konkret schlägt er die Bildung einer Entwicklungsgesellschaft nach dem Modell der Neuen Eisenbahntransversale (Neat) vor. So wäre es möglich, dass Stadt und Region mit einer Stimme sprechen und handeln könnten und die komplizierte politische Struktur der Nordwestschweiz mit mehreren Kantonen ausgehebelt werden könnte.

Gemeinsamer Richtplan

Das Projekt würde aus den bestehenden Verwaltungsstrukturen und Organisationen herausgelöst und mit gewichtigen Playern wie der SBB und dem Bund ergänzt. Auch bei der Realisierung von Hochleistungsstrassen dränge sich die Schaffung einer Entwicklungsgesellschaft auf. «Gelingt es uns nicht, die Kräfte zu bündeln, wird es immer schwieriger, Grossprojekte zu stemmen», sagte Schneider-Schneiter. Für Dätwyler ist klar, dass man im Vergleich zu anderen Regionen der Entwicklung hinterherhinke.

Der neue Direktor der Handelskammer, erst 100 Tage im Amt, sprühte gestern richtiggehend vor Ideen. Anders etwa als der Direktor der Baselbieter Wirtschaftskammer, Christoph Buser, ist er davon überzeugt, dass sich das Bewusstsein der Kantone zum Thema Wirtschaftsflächen in den letzten zehn Jahren massiv verbessert hat. Viele Areale befänden sich in einer Transformationsphase. Der Verteilkampf zwischen Bildung, Kultur, Wohnen und Wirtschaft laufe. Vor allem bei den Wirtschaftsflächen müsse darauf geachtet werden, dass immer genügend Areale vorhanden seien, damit die Preise für Investoren nicht aus dem Ruder laufen.

So erwarten die HKBB-Mitglieder für die nächsten fünf Jahre einen steigenden Bedarf an Büros, Lagern und Logistikflächen, aber auch an Produktionsstätten. Die Preise würden mehrheitlich als angemessen betrachtet. Besorgniserregend sei jedoch, dass 40 Prozent der Unternehmen bei ihrer Flächensuche nicht erfolgreich gewesen seien. «Das sind eindeutig zu viele», sagte Dätwyler. Um Flächenengpässe zu vermeiden, schlägt er vor, die bestehenden Zonenordnungen koordiniert in den beiden Basel grundsätzlich zu überprüfen. «Es muss klar werden, ob die Zonenordnungen den zukünftigen Wirtschaftsstrukturen entsprechen», sagte er. Unter anderem könnten wertschöpfungsintensive Zonen mit städtebaulicher Qualität ohne Wohnen abgebildet werden. Zudem gelte es, die Planung der Areale zu beschleunigen.

«Hier geht manches viel zu langsam», kritisierte Dätwyler. Zum Beispiel sei es bei Basel Nord besser, schrittweise vorzugehen, und nicht auf den grossen Wurf zu warten. Die Stadtrandentwicklung in Basel, wohl an der Urne abgeschmettert, müsse wieder aufs politische Parkett. «Es müssen Flächen neu eingezont oder arrondiert werden.»

Da eine Gesamtsicht notwendig sei, schlug er die Schaffung eines gemeinsamen Richtplans für die beiden Basel vor. «Nur wenn wir wegkommen von der Einzelbetrachtung, haben wir im Standortwettbewerb mit anderen Regionen eine echte Chance», sagte er.

Grösserer Blick nach aussen

Neue Töne schlug Dätwyler auch bei der Aussenwirtschaft an. «Wir wollen und müssen bei aussenwirtschaftspolitischen Themen in Zukunft einen Beitrag leisten», hielt er fest. Es sei nicht das Ziel, Economiesuisse, den Dachverband der Schweizer Wirtschaft, zu konkurrenzieren. Allerdings habe die HKBB eine Stützpunktfunktion und sei angehalten zu interagieren. Es werde zwar keine neue Abteilung geschaffen, dieser Bereich bei der HKBB aber personell verstärkt.

«Wir bewegen uns nicht in einem Spagat zwischen dem Entwicklungsgebiet Lysbüchel und Zöllen, die die US-Administration verhängt», sagte Dätwyler. Globale Themen fänden aber immer stärker ihren Widerhall in der Region, da die Nordwestschweiz für den Schweizer Export massgeblich sei. So gäbe es keine andere Region in der Schweiz, die wirtschaftlich derart international vernetzt sei wie Basel. Dem gelte es Rechnung zu tragen.

Dätwyler, nach eigenen Worten «seit 15 Jahren ein Herzbluthandelskämmeler», machte gestern zudem klar, dass mit dem Steuerabkommen die Probleme am EuroAirport nicht vom Tisch sind. Im Schweizer Sektor geht eine gewisse Unruhe um, da beim Arbeitsrecht kein Staatsvertrag wie bei der Besteuerung abgeschlossen sei. Die bestehende Vereinbarung zwischen den Ministerien sei nicht zwingend. Vor allem bei Kündigungen gehe es um die Frage, ob französisches oder schweizerisches Recht zur Anwendung gelange.

Da sich neue Fälle anbahnten, sei es wichtig zu beobachten, ob bei den französischen Gerichten das dortige, arbeitnehmerfreundlichere Gesetz zur Anwendung gelange oder das liberalere aus der Schweiz. (Basler Zeitung)