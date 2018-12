Hoffnung bei Hundehaltern

Die leinenzwangfreie Zone rückt immer näher. Die Petitionskommission des Grossen Rates hat den Vorstoss von rund 10 000 Hundehaltern gutgeheissen. Die Petition verlangt, dass der im Rahmen der Jagdgesetzrevision geforderte Leinenzwang nicht umgesetzt wird. Konkret sollen Hunde entlang der Wiese in den Langen Erlen weiterhin von der Leine gelassen werden können.

Der Regierungsrat wird sich voraussichtlich im Januar dazu äussern – dann wird auch klar sein, ob es zu einer gänzlichen Befreiung vom Leinenzwang kommt oder ob in gewissen Bereichen der Langen Erlen noch Einschränkungen gelten werden. Trotzdem atmet Bruno Bartl, der vergangenen Sommer die Unterschriftensammlung mitinitiiert hat, bereits auf. «Wir können jetzt jedenfalls weiter hoffen. Die Belästigungen durch frei laufende Hunde, wie sie von den Befürwortern eines Leinenzwangs geltend gemacht werden, sind nachweislich vernachlässigbar. Es kam in vier Jahren zu vier Beissunfällen.»

Bartl sagt, die Hundehalter möchten die letzte verbleibende Grünfläche für Hunde im Kanton ohne Leine erhalten und sehen die Lösung in einer gegenseitigen Rücksichtnahme. «Das gilt für alle, denn andere Benutzer können mit ihrem Verhalten mehr stören als Hunde – es gibt überall die Rücksichtslosen und Unbelehrbaren.»

Für Jost Müller vom WWF Basel läuft die Diskussion in die falsche Richtung, wenn es nur noch um das Hundewohl geht. «Es sollte um eine Abwägung der verschiedenen Ansprüche gehen», sagt Müller. «Von Kantonsseite her ist das Thema offenbar eher an Vertreter der Pro-Hunde-Haltung delegiert. Der Naturschutz kommt nicht zu Wort.»

Der Landschaftspark Wiese in den Langen Erlen sei ein Naturgebiet und ein vielfältig genutztes Erholungsgebiet. Frei laufende Hunde können Konflikte mit Wildtieren wie bodenbrütenden Vögeln oder Hasen verursachen, aber auch mit anderen Besuchern und Kleinkindern, so Müller.

Zu berücksichtigen sei auch die Zahl der Hunde. «Die Sogwirkung für Hündeler – mit entsprechendem Verkehr – ist gross, gerade in der Brut- und Setzzeit von April bis Juni.» Beim Kanton und beim Waldamt beider Basel weiss niemand eine Antwort auf die Frage, wie viele Menschen jährlich die Langen Erlen für die Hunde, für Sport, einen Grillplausch oder weiteres nutzen.

Appell an Eigenverantwortung



Auch gestern Morgen tummelten sich zahlreiche Halter mit ihren Hunden in den Langen Erlen. So auch Jürg Meier mit Asco, seinem Shetland Sheepdog. Dass möglicherweise nicht das ganze Gebiet der Langen Erlen in der Setzzeit zwischen April und Juni unter Leinenzwang gesetzt werden soll, ist für ihn eine gute Nachricht. «Ich komme seit zwölf Jahren hierher und habe noch nie ein Reh, einen Fuchs oder einen Hasen gesehen. Darüber hinaus haben die meisten Leute ihre Hunde im Griff», sagt Meier.

Und wenn schon eine Leinenpflicht, dann sollten die Behörden unterscheiden zwischen den Hunden. «Mein Hund ist beispielsweise ein Hütehund und kein Jagdhund. Der geht nicht ins Dickicht, um zu wildern.»

Hundehalterin Rosina Brossi setzt auf die Eigenverantwortung der Hundehalter. «Ich nehme meinen Lagotto Romagnolo im Riehener Wald während der Setzzeit beispielsweise an die Leine. Viele Leute tun das allerdings nicht, obschon es dann angeschrieben steht», sagt Brossi. In den Langen Erlen fände sie eine Leinenpflicht allerdings schade, weil die Hunde den Auslauf brauchten, da ihnen sonst etwas fehle.

Eine Joggerin in den Langen Erlen, Michaela Hardt, ist noch nie von einem Hund attackiert worden während des Laufens. Sie würde aber, da sie selber Hundehalterin sei, einen Leinenzwang während der Schon- und Setzzeit begrüssen. «Einer meiner englischen Bulldoggen würde dann auf die Jagd gehen. Allerdings lasse ich ihn auch ausserhalb der Schonzeit nicht von der Leine.»

Der Anzugsteller, Grünen-Grossrat Michael Wüthrich, ist aufgrund des Berichts der Petitionskommission zuversichtlich, dass die Regierung in den Langen Erlen eine Leinenpflicht zwischen April und Juni installieren wird. «Unser Anliegen ist es, dass die Hundehalter nicht in den ganzen Langen Erlen die Hunde während der Schonzeit frei laufen lassen dürfen. Die Petitionskommission will eigentlich, dass der Regierungsrat genau das umsetzt, was auch im Anzug gefordert wird», sagt Wüthrich. Dies bedeute eine Leinenpflicht an den für die brütenden Tiere zu schützenden Orten.

(Basler Zeitung)