Hoteliers sind von der Messeleitung enttäuscht

Einen Tag nachdem die MCH Group in einem dürren Newsletter die gravierenden Änderungen für die Baselworld 2018 bekannt gegeben hatte, trafen sich zwei Dutzend Hoteliers aus der Region Basel auf Einladung von Regierungsrat Christoph Brutschin zu einer Aussprache mit dem CEO der MCH Group, René Kamm.

Die Messeleitung hatte in den vergangenen Jahren immer wieder die Preisgestaltung der Hotels kritisiert. Im Frühjahr erarbeiteten Basel Tourismus und der Basler Hotelier-Verein (BHV) ein Positionspapier, um «die jährlich wiederkehrenden und sich verschärfenden Diskussionen betreffend überhöhte Hotelpreise» aufzuzeigen.

BHV-Präsident Felix W. Hauser hatte bereits vor der Baselworld 2015 die Mitglieder zur Mässigung aufgerufen. «Wir wünschen uns, dass sich der Gedanke der gegenseitigen Wertschätzung durchsetzt, damit diese für uns alle sehr wichtigen Messen weiterhin in der Region bleiben», appellierte er.

Keine Klagen registriert

Seit 2015 sind laut dem BHV bei der eigens eingerichteten Ombudsstelle keine Klagen wegen Verstössen gegen die Empfehlungen eingegangen. Die Zimmerreservation sei auch nicht mehr mit Zusatzleistungen wie Catering oder Saalmieten verbunden worden. Umso grösser ist die Enttäuschung der Hoteliers, dass ihnen René Kamm in verschiedenen Interviews ein Mitverschulden an der jetzigen Situation vorgeworfen hat.

An der Versammlung mit den Hoteliers im Vorzimmer des Grossratssaals forderte Kamm diese auf, ihre Preise und die Mindestaufenthaltsdauer zu überdenken. Es gebe unter den Ausstellern bereits Gerüchte, dass einige Hoteliers die Preise so ansetzen würden, dass sie trotz der um zwei Tage verkürzten Messe denselben Umsatz wie in den Vorjahren erzielen könnten.

Von den Hoteliers wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Preise bereits seit zwei Jahren rückläufig sind, was ein weiteres Indiz für die sich schon länger abzeichnende Krise der Baselworld ist. Im vergangenen und in diesem Jahr sind die Preise stagniert oder zurückgegangen. Dies hängt mit den rückläufigen Ausstellerzahlen zusammen. Im Jahr 2000 kamen noch 20'000 Mitarbeiter von Ausstellern an die Baselworld, in diesem Jahr waren es bloss noch 12'000. In der gleichen Zeit wurde aber – auch auf ausdrücklichen Wunsch der Messe – der Zimmerbedarf von 6700 auf 8000 erhöht.

Neben Privatunterkünften und Airbnb haben vor allem die Hotels ihre Kapazitäten extrem gesteigert. In den vergangenen Jahren wurden gleich mehrere neue Hotels gebaut. Basel Tourismus stellt denn auch fest, «dass der Nachfragedruck grundsätzlich abnimmt, während gleichzeitig das Zimmerangebot ausgeweitet wird». Deshalb spiele der Markt und lasse bei den Hotels keine Fantasiepreise zu.

«Arrogante Abzocker»

Die Hoteliers, die sich ab kommendem Jahr mit einer verkürzten Messedauer abfinden müssen, können nicht verstehen, wieso jetzt auch noch die Zahl der Aussteller von der Messe halbiert wird. Sie kritisierten an der Versammlung die mangelnde Information und dass die MCH Group immer «von oben herab» kommuniziere. Die Verkürzung der Messe hätten sie von den Ausstellern, aber nicht von der Messeleitung direkt erfahren.

Laut den Hoteliers würden einige dieser Aussteller die Leitung als «arrogante Abzocker» bezeichnen, die sie dazu zwängen, die überteuerten Dienstleistungen der Messe zu nutzen. Das Problem der Baselworld liege deshalb auch nicht bei den Hotelpreisen, die international «absolut vergleichbar» und in Genf sogar noch höher seien.

Nach eigenen Erhebungen der Basler Hoteliers machen die Hotelkosten nur gerade acht bis 13 Prozent der gesamten Kosten für einen Messeauftritt an der Baselworld aus. Mit der Anreise und der Verpflegung summiert sich dies auf rund 20 Prozent. Die restlichen 80 Prozent entfallen auf die Standmiete, den An- und Abbau sowie verschiedene weitere Serviceleistungen, die meistens durch die Messe selber oder ihre dazugehörigen Firmen erbracht werden.

Globale Ausrichtung

An der Aussprache mit den Hoteliers meinte Kamm, die Konsolidierung in der Uhrenbranche werde noch weitergehen, was bedeute, dass die Zahl der Aussteller in den nächsten Jahren nochmals zurückgehe. Die Messeleitung konzentriert sich vor allem auf die grossen Player wie die Swatch Group, Rolex, Patek Philippe, Chopard und die LVMH Watch Division mit den Marken Hublot, Zenith und TAG Heuer. Diese dürfen 2018 aus Kostengründen ihre Stände in der Halle 1.0 stehen lassen.

René Kamm liess auch durchblicken, dass sich die Messe immer stärker global ausrichtet, was sich durch Zukäufe im Ausland manifestiert. «Die Messe exportiert ihr Know-how und macht ihr Geld zukünftig global in anderen Destinationen, nicht mehr in Basel. Dass ein Bau, der 430 Millionen gekostet hat und zu 90 Millionen von Steuergeldern mitfinanziert wurde, sich vier Jahre nach seiner Eröffnung als Luftschloss entpuppt, ist ein Affront», erklärt ein Hotelier, der anonym bleiben will, der BaZ.

Die Sitzung, die bei den Hoteliers für rote Köpfe sorgte, dauerte nur gerade eine Stunde, dann brach sie Regierungsrat Brutschin ab und lud zum Apéro. Der BHV-Präsident Hauser, Messe-CEO Kamm und die Leiterin der Baselworld, Sylvie Ritter, sollen nun ein gemeinsames Statement verfassen. Weiter wird erst mal der Verlauf der Baselworld und der Art Basel im kommenden Jahr abgewartet. Dann sollen die Hoteliers und die Messeleitung wieder zusammenkommen.

