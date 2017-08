IS-Opfer ins sichere Basel fliegen

Die Verbrechen sind so grauenhaft, dass sich das damit angerichtete Leid kaum in Worte fassen lässt. Vor drei Jahren, im August 2014, wurden die Jesiden Opfer brutalster Gewalt, als die Fanatiker des sogenannten Islamischen Staates (IS) in ihren Lebensraum in der irakischen Provinz Ninawa bei Mossul eindrangen. Die Männer der religiösen Minderheit wurden hingerichtet, entweder mit Kopfschuss oder durch Bulldozer, die sie lebendigen Leibes überfuhren. Schätzungen gehen von 5000 ermordeten Jesiden aus. Rund 6000 Frauen und Kinder nahm der IS in seine Gefangenschaft.

Überlebende berichten, sie seien unter den IS-Kämpfern als Sexsklavinnen herumgereicht worden, es habe Massenvergewaltigungen gegeben. Wer sich gegen die Misshandlungen zur Wehr setzte, sei verprügelt oder mit Stromschlägen umgebracht worden.

Die Jesiden, die sich durch Flucht in Sicherheit bringen konnten, leben heute grösstenteils in überfüllten Notunterkünften im Nordirak. Die Perspektiven der traumatisierten Menschen sind trist. Eine Rückkehr in die Dörfer, in denen ihre Verwandten abgeschlachtet wurden, kommt für die meisten nicht in Frage. Doch auch das Verharren in den primitiven Flüchtlingscamps, wo es an allem fehlt, scheint langfristig keine Alternative.

In dieser ausweglosen Situation haben mehrere Staaten entschieden, den Jesiden Asyl zu gewähren und sie in Resettlement-Programmen in ihr Territorium auszufliegen. Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg hat inzwischen 1100 Angehörige der vom IS verfolgten Glaubensgemeinschaft bei sich aufgenommen. Kanada bot 1800 Flüchtlingen Schutz.

Zusätzliches Basler Engagment

Geht es nach dem Willen von Grossrätin Brigitte Hollinger, bis im April 2017 Präsidentin der Basler SP, dann soll der Kanton Basel-Stadt diesen Beispielen folgen. In einem Vorstoss fordert die Sozialarbeiterin die Regierung auf, «zu prüfen und zu berichten», inwiefern sich die zusätzliche Aufnahme von 50 Jesidinnen ermöglichen lässt. Zusätzlich deshalb, weil der Bund seit 2016 ein eigenes Resettlement-Programm für «besonders verletzliche Personen» betreibt und in diesem Rahmen dem Stadtkanton bisher 38 Flüchtlinge zugeteilt hat. Basel soll freiwillig die Aufnahmequote erhöhen, verlangt Hollinger.

«Wir reden von Frauen, die Schreckliches durchmachen mussten und denen es an allem fehlt. Sie sollen die Möglichkeit haben, in einem sicheren Umfeld ihre Traumata zu verarbeiten und die Chance für einen Neuanfang erhalten», erklärt die SP-Politikerin der BaZ. Die Zahl auf 50 Frauen festzulegen, sei «politisch realistisch», sie habe sich diesbezüglich aber nicht lange Gedanken gemacht. «Im Nachhinein würde ich das Kontingent jedoch deutlich heraufsetzen. Ich bin der Meinung, dass wir in der reichen Schweiz noch viel mehr tun könnten.»

Im bürgerlichen Lager stösst Hollingers Ansinnen auf Sympathie. LDP-Grossrat Jeremy Stephenson hat den Vorstoss mitunterschrieben. Er habe die Jesiden kennengelernt, als er vor Jahren einen Hilfskonvoi des Basler Lions Clubs begleitete, der quer durch die Türkei nach Georgien geführt habe. Die Minderheit sei schon damals Übergriffen ausgesetzt gewesen, nun aber völlig unter die Räder gekommen.

«Solch verfolgten Völkergruppen gezielt Schutz zu gewähren und sie mit sicheren Transporten in die Schweiz zu bringen, ist für mich die sinnvollere Flüchtlingspolitik als Menschen in Schlepperbooten übers Mittelmeer fahren zu lassen und ihnen dann zu sagen, wir nehmen 5000 von euch auf», sagt Stephenson.

Auch FDP-Grossrat David Jenny gehört zu den Mitunterzeichnern. Das Thema verdiene es, vertieft analysiert zu werden. «Wenn eine Minderheit in besonderem Masse schutzbedürftig ist, erachte ich es für richtig, dass sich Basel aus seiner humanitären Tradition heraus für sie einsetzt.» Eine «absolute Gerechtigkeit», wer aufgenommen werde und wer nicht, werde es allerdings nie geben. Ablehnend reagiert hingegen SVP-Präsident Lorenz Nägelin. Die Flüchtingspolitik sei Sache des Bundes und nicht der Kantone, hält er auf Anfrage fest.

Regierung will Hand bieten

Auf diesen Standpunkt hat sich indes bislang auch die Basler Regierung gestellt. Bereits im Frühling hatte Hollinger in einer Interpellation das Schicksal der Jesiden im Parlament zur Sprache gebracht und ein basel-städtisches Engagement gefordert. «Es liegt nicht in der Zuständigkeit von Kantonsregierungen, über die Aufnahme von Flüchtlingsgruppen zu entscheiden. Insofern kann der Regierungsrat keine Sonderkontingente oder Ähnliches definieren oder beanspruchen», lautete im Mai 2017 die offizielle Antwort.

Als Absage darf dies allerdings nicht verstanden werden. Ganz im Gegenteil, bekräftigte die Regierung, sie stehe der Option, weitere 50 Personen aus dem Resettlement-Programm aufzunehmen, «positiv gegenüber». Sie teile aber den Grundsatz des Bundes, wonach bei der Auswahl der Flüchtlinge niemand weder positiv noch negativ diskriminiert werden solle. «Einzig die besondere Verletzlichkeit im Einzelfall soll ausschlaggebend sein.» Der Regierungsrat könne aber darauf hinweisen, «dass Basel-Stadt es begrüssen würde, wenn auch jesidische Resettlement-Flüchtlinge zugewiesen werden könnten.»

Diese Haltung bedeute ihr sehr viel, sagt Hollinger. Gleichzeitig befürchtet sie aber, andere Kantone könnten auf die Idee kommen, weniger Migranten aufzunehmen. Der Basler Regierungsrat müsse deshalb darauf hinwirken, dass dies nicht geschehe, schreibt die SP-Exponentin in ihrem Vorstoss.

(Basler Zeitung)