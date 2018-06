Ihr Opfer wurde bedroht, verprügelt, beschossen, entführt

Die Liste der Delikte liest sich wie der Plot für ein Buch des amerikanischen Krimi-Autos James Ellroy («L. A. Confidential», «Black Dahlia»). Es geht um viel Gewalt, Blut, eine Entführung, Schüsse und Drogen. Doch der Schauplatz ist nicht Los Angeles wie in Ellroys Büchern, sondern der Steinengraben in Basel.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wirft vier jungen Erwachsenen aus der Region Bern vor, am 26. August vergangenen Jahres nach Basel gefahren zu sein, um sich hier zu holen, was ihnen ihrer Ansicht nach zustand: Drogengelder in Höhe von 5000 Franken. Der Erlös stammte aus dem illegalen Handel mit Cannabis. Um ihr Ziel zu erreichen, schreckten die jungen Männer aus Bern gemäss Anklageschrift vor nichts zurück.

A. W., ein 24-jähriger Schweizer, O. D., ein 22-jähriger Italiener, T. A., ein 23-jähriger Jordanier, und A. K., ein 23-jähriger türkischstämmiger Schweizer, fuhren am Abend in einem Land Rover nach Basel. Das Auto gehörte A. W.s Vater. Die Gruppe war nicht auf dem Weg in den Ausgang; sie wollten zwei jungen Männern, die ihnen nach ihrer Auffassung viel Geld schuldeten, einen Besuch abstatten. Kurz vor 20 Uhr parkierte der Land Rover in der Nähe des Petersgrabens in Basel. Als die vier ausstiegen, hatten sie eine Beretta Kaliber 22 dabei, den Schalldämpfer bereits aufgeschraubt. Sie gingen schnurstracks zum Haus, in dem eines ihrer Opfer wohnte; nennen wir den jungen Mann C. C.

Sie schlugen ihm ins Gesicht

Die Besucher klingelten. C. C. schaute aus dem Fenster. Für den Fall, dass er nicht öffnen würde, so drohten sie ihm, würde er «am Arsch» sein. Die Einschüchterung funktionierte. C. C. öffnete. Die drei stürmten hinein. C. C. erhielt sofort einen Faustschlag ins Gesicht. A. W wollte weiter auf das Opfer eindreschen, doch die anderen hielten ihn davon ab. A. K. nahm den Schlüssel zur Sicherheit an sich, den C. C. in den Händen hielt. Er sollte nicht abhauen oder sie aussperren können.

Das Opfer musste beim Kellerabgang warten. Während einer der Besucher als Aufpasser bei ihm blieb, gingen A. W., T. A. und A. K. nach oben in die Wohnung – dort trafen sie auf den zweiten der «Gesuchten», der sich vergeblich zu verstecken versuchte; nennen wir ihn F. F. Er wurde gepackt und ins Badezimmer geführt. Dort schlugen die drei Männer F. F. mehrmals ins Gesicht, besprühten ihn mit Pfefferspray. Das Opfer japste nach Luft, seine Augen brannten.

Einer übergab im Badezimmer die Waffe an A. W., der so etwas wie der Anführer war. Aus einer Distanz von maximal zwei Metern soll A. W. dann auf die Fliesen im Badezimmer geschossen haben. Einmal, zweimal, dreimal. Damit setzte er sich, schreibt die Staatsanwaltschaft, «skrupellos über die Gefahr von Querschlägern hinweg». Das bedeutet: Jemand hätte von den Abprallern getroffen werden können.

Mehrere Schüsse abgegeben

Die drei Besucher führten F. F. ins Wohnzimmer. Hier prügelten sie erneut auf ihn ein. F. F. ging blutend zu Boden. «Schliesslich setzte A. W. dem auf dem Boden liegenden F. F. triumphierend den linken Fuss auf den Kopf», heisst es in der Anklageschrift.

Nun liessen die Besucher C. C., der nach wie vor beim Kellerabgang ausharrte, nach oben bringen. Er musste im Wohnzimmer die Blutspuren von F. F. aufwischen. Dabei bedrohten die Besucher C. C. und schärften ihm ein, ja nicht die Polizei zu holen und sich auch niemals mehr in Bern blicken zu lassen. Andernfalls würden sie ihn oder seine Familie «kaputt machen». In grosser Angst wischte C. C. darauf mit Frottiertüchern die Blutspuren weg und entsorgte die Wäschestücke in einem Abfallsack in der Küche.

A. W. fuchtelte im Wohnzimmer mit der Pistole herum und feuerte einen Schuss ab, der oberhalb des Betts einschlug. Dadurch brachte er alle Personen im Raum in Lebensgefahr; sie riskierten, verletzt oder gar getötet werden zu können, sagt die Staatsanwaltschaft. O. D., der zuvor C. C. bewacht hatte, suchte die Patronenhülsen zusammen und stopfte dann hektisch für die beiden Opfer Kleider in eine Tasche. Weil weder C. C. noch F. F. sich aufgrund der Bedrohung wehrten oder überhaupt noch wehren konnten, nahmen die Besucher die Sony Playstation 4 samt Spielen und Bargeld von rund 400 Franken an sich.

An den Radiator gefesselt

Dann stülpten sie F. F. ein Tuch über den Kopf, in der Absicht, seine Gesichtsverletzungen zu kaschieren, und führten ihn aus dem Haus und verfrachteten ihn sowie die geklauten Gegenstände in den Land Rover. Offenbar war F.F. in einem sehr angeschlagenen Zustand, denn er musste unter den Achseln gestützt werden, da er sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Damit die Pistole nicht gleich gefunden würde, sollten sie von der Polizei kontrolliert werden, versteckten A. W. und A. K. die Beretta im Motorraum des Wagens. C. C. liessen sie zurück. Er alarmierte um 21.47 Uhr die Polizei. Da war das Martyrium von F. F. noch nicht vorbei.

In einer Berner Wohnung steckten die Beschuldigten den Kopf von F. F. in die Toilette und prügelten wieder auf ihn ein. Sie verlangten von ihm, bei einer Drittperson einen Kredit aufzunehmen, und riefen jemanden an. Ein Mann erschien, verschwand, kam später mit Fesselungsmaterial (insbesondere Kabelbindern) zurück. Dann wurde F. F. an einen Radiator gefesselt. Erst am 27. August 2017 liessen die Peiniger den entführten F. F. ziehen – Geld hatten sie zu diesem Zeitpunkt keines erhalten. Der Versuch, F. F. zu einem Darlehensversuch zu nötigen, sei fehlgeschlagen, hält die Anklageschrift fest.

Heute Montag beginnt vor dem Basler Strafgericht der Prozess gegen die vier jungen Männer. Angeklagt sind die Tatbestände Erpressung, schwere Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Entführung, Gefährdung des Lebens, Diebstahl und Vergehen gegen das Waffengesetz sowie weitere Delikte, die nicht mit dem Besuch in Basel in Verbindung stehen. Vor allem der Schweizer A. W. muss sich wegen zusätzlichen Gewalttaten verantworten. Der Prozess ist auf fünf Tage angesetzt. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. (Basler Zeitung)