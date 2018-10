Im Rathaus soll illegales Gebläse montiert werden

Man kennt sie von den Eingängen zu Einkaufszentren: Wärmeluftvorhänge. Die Luft draussen ist kühl und beim Betreten des Shoppingcenters bläst den Kundinnen und Kunden von links und rechts oder von oben warme Luft entgegen. Diese Warmluftgebläse sollen einen Wall bilden und die kalte Luft von draussen am Eindringen ins Gebäude hindern. Den Kunden soll so beim Betreten der Ladengeschäfte warm und wohl werden.

Ein wohliges Gefühl wünschen sich nun auch die Grossrätinnen und Grossräte beim Betreten des Rathauses am Marktplatz wie auch die Mitarbeitenden des Ratsbetriebs, die im Winter im steinernen Foyer des Eingangsbereichs sitzen und diesen überwachen müssen. Dieses Bedürfnis nach Wärme soll nun mit dem Bau eines Wärmeluftvorhangs bei der Eingangstüre zum Parlamentsgebäude befriedigt werden.

«Der Kälteschutz wird auf Wunsch des Grossen Rates eingerichtet, damit die Mitarbeitenden im Eingangsbereich in der kalten Jahreszeit bei den Sitzungen des Grossen Rates nicht frieren müssen. Es handelt sich aber nur um eine Testphase», sagt der von der Staatskanzlei zuständige Vizestaatsschreiber Marco Greiner auf Anfrage.

Vergleichbar mit Föhn

Dass das Problem frierender Grossräte mit einem Wärmeluftvorhang gelöst werden könne, hat gemäss Greiner das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) herausgefunden. Das Amt für Umwelt und Energie (AUE) habe darauf eine Ausnahmebewilligung erteilt. Diese sei gültig für die Testphase zwischen Oktober 2018 und Mai 2019. Eingeschaltet werden soll die warme Luft aus dem Gebläse nur an den monatlichen Tagungen des Parlaments vor und nach den Sitzungen, also wenn die Mitglieder des Grossen Rates das Gebäude betreten und wieder verlassen.

Der Warmluftvorhang, so ist es vorgesehen, produziert die warme Luft mit Strom. Das bestätigt BVD-Mediensprecher Marc Keller auf Anfrage. Die Funktionsweise eines Warmluftvorhangs kann man mit einem Föhn vergleichen. Der Strom wird an einem Widerstand gestaut, in Wärme umgewandelt und mittels einer Turbine aus dem Gehäuse den Grossräten entgegengeblasen.

Der Vorgang des Umwandelns von Strom in Wärme weist aber bekanntlich einen niedrigen Wirkungsgrad auf. Mit anderen Worten: Für viel in die Elektroheizung investierten Strom kommt wenig Wärme heraus. Stromheizungen sind deshalb auch als «Energiefresser» bekannt. Aus diesem Grund verbieten zeitgemässe Energiegesetzgebungen beispielsweise das Heizen von Häusern mit Stromheizungen.

Im Kanton Basel-Stadt sind allerdings auch Wärmeluftvorhänge verboten, die mit Strom betrieben werden. Dies geht aus der Verordnung zum neuen Energiegesetz hervor. In der Verordnung dazu heisst es unter Paragraf 23, dass bei solchen Warmluftvorhängen die warme Luft nicht mit Strom erzeugt werden darf.

Genau dieses Prinzip mit Strom wollen das BVD und die Staatskanzlei unter Beizug einer Bewilligung des AUE nun aber im Eingangsbereich zum Basler Parlament umsetzen. Damit verstösst die Verwaltung gegen das revidierte Basler Energiegesetz, dem der Grosse Rat im November 2016 mit einer grossen Mehrheit zugestimmt hat.

Kein Einwand von Denkmalschutz

Zu Diskussionen Anlass gibt bei modernen Anlagen in historischen Gebäuden wie einem Rathaus immer wieder auch der Denkmalschutz. So könnte der illegale Warmluftvorhang das Auge des Betrachters stören und die Ästhetik des altehrwürdigen Gebäudes durcheinanderbringen.

Wie BVD-Sprecher Marc Keller sagt, spielten denkmalschützerische Bedenken bei der Errichtung des Wärmeluftvorhangs keine Rolle. «Dieser Versuch ist mit der Denkmalpflege abgesprochen», sagt er. Da es sich um eine temporäre und keine feste Installation handle, werde dem Denkmalschutz gut entsprochen. Keller: «Da der Versuch zeitlich begrenzt ist, können grössere bauliche Veränderungen an der historischen Bausubstanz verhindert werden.»

Das BVD habe gemeinsam mit der Denkmalpflege verschiedene bauliche Lösungen in Betracht gezogen. «Wir verfolgen das Ziel, die wertvolle, historische Bausubstanz so gering wie möglich zu verändern», sagt Keller. Eine temporäre Lösung ohne wesentliche Eingriffe in die Bausubstanz komme diesem Gedanken sehr entgegen. Sollte der Test erfolgreich verlaufen, werde das Gerät laut Keller hinsichtlich Energie, Ästhetik und Denkmalschutz weiter optimiert werden können.

(Basler Zeitung)