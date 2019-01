Im Salon mit Mike Shiva

Mike Shiva kränkelt. «Die Grippe», sagt er mit schwacher Stimme und sinkt noch ein wenig tiefer in seinen Sessel. Vor ein paar Tagen habe es ihn schlimm erwischt, sagt sein Geschäftspartner und Assistent Denis Clyde, ein junger Mann mit Lipgloss. Ausgerechnet auf einer Berlin-Reise mit Besuch bei Designer und Kitschkönig Harald Glööckler. Aber jetzt gehe es wieder einigermassen. Shiva nickt.

Clyde und er sitzen auf Ledersesseln im Salon der Markthalle. Shiva hat den Ort vorgeschlagen, er passt zu ihm. Überraschend unglamourös, aber doch etwas abseits von allen anderen.

Der Hellseher ist nicht die Diva, die man erwartet, wenn man seine riesige Chanel-Sonnenbrille, die silbrige Daunenjacke und die schicken Sneakers sieht. Einen Termin mit ihm zu bekommen, ist unkompliziert. Bei der Begrüssung stellt er sich schlicht als «Mike» vor. Man ist per Du. «Ich bin eigentlich ein ganz einfacher Typ», sagt er auch selber in seinem eigentümlichen Mix aus Basel- und Berndeutsch.

Shiva ist in Basel aufgewachsen, seine Eltern führten hier das «Gambrinus». Als Jugendlicher zügelte er mit seiner Mutter für zwei Jahre nach Thun, wo er sich sprachlich anpasste. «Ich kann aber auch kompliziert sein», fährt er fort. Eine Kostprobe davon bekommt kurz darauf die Fotografin. Shiva wird nicht so gerne fotografiert. Es muss schnell gehen und Bilder von der Seite sind tabu.

«Ich war ein frühreifer Hellseher, denn ich habe schon als Knirps Dinge vorausgesehen, zum Beispiel den Tod eines Mitschülers.»

Im Bett mit Chocolat



Clyde achtet genau darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Shiva bezeichnet ihn in seinem Buch «Ich – Mike Shiva» als «hübschen Jungen, sehr clever und begabt». Er sei sein engster Freund. Sexuell laufe aber nichts zwischen ihnen. Mit der Liebe ist es sowieso so eine Sache bei Shiva.

Er hatte einmal eine langjährige Beziehung, die aber zerbrach. Nun ist er seit mehreren Jahren Single. Er habe sich damit abgefunden, alleine zu bleiben. «Das ist kein Problem für mich. Ich bin gerne alleine und lasse nur ganz wenige Menschen an mich heran.» Sex hat er laut eigenen Angaben keinen, vermisse das auch nicht – «völlig überbewertet».

Sein Pudel Chocolat, den er über alles liebt, liege als Einziger zwischen den Rüschenkissen im Bett. Beim Treffen in der Markthalle ist Chocolat nicht dabei. Eine Ausnahme. Nach der Berlin-Reise wollte Shiva dem Hund eine Auszeit gönnen und liess ihn daheim, in seiner Vierzimmerwohnung im St. Alban. Dort fühlt sich der Kartenleger wohl. Sowieso sei Basel ein guter Ort, die Menschen hier sind freundlich und offen.

«Der eigentliche Grund, weshalb ich mir ein Tuch um die Stirn binde, hat mit einem relativ schweren Unfall zu tun, den ich einst erlitten habe. Das Tuch, das ich während dieser Zeit trug, ist – heute als mein Markenzeichen – geblieben.»

Die Brille nicht nur ein Accessoire



In Thun hätten ihn immer wieder Leute auf offener Strasse beschimpft, manchmal sogar bedroht. Shiva polarisiert. Zum einen aufgrund seines exzentrischen Äusseren. Er bezeichnet sich selber als Fashion-Victim und steht auf auffällige, pompöse Styles.

Etwa 80 Prozent seiner Kleidung sei mit Strasssteinen besetzt, sagte er einmal in einem Fernsehinterview. Dazu kommen das obligatorische Kopftuch und die grosse Sonnenbrille. Über beides schreibt Shiva in seinem neuen Buch, einer Autobiografie. Die Brille trage er aufgrund einer Sehschwäche.

Nicht nur das Aussehen, auch seine Tätigkeit machte ihn immer wieder zur Zielscheibe. Shiva bietet seit vielen Jahren hellseherische Beratungen am Fernsehen an, hatte ein Imperium mit zahlreichen Wahrsagern, Kartenlegern und selbst ernannten Medien aufgebaut. Bei ihnen konnten sich die Menschen Rat holen – für 4.50 Franken in der Minute. «Teuer bezahlter Nonsens», titelte der «Kassensturz». «Esoterik-Mist».

Shiva hat oft gehört, er sei ein Betrüger. Es ist ihm mittlerweile egal. Weil er ja wisse, dass er Dinge voraussagen könne. Seine Gegner können sich nur immer wieder auf den gesunden Menschenverstand berufen. Abschliessend beweisen, dass niemand in die Zukunft sieht, das können sie nicht. In seinem Buch beschreibt Shiva Begegnungen mit Geistwesen, die ihn nachts im Bett heimsuchten. Dass seine Mutter früh bemerkte, dass ihr Sohn hellsichtig sei.

Alles Humbug? Glaubt er selber wirklich daran oder ist alles nur eine Marketingmasche? Oder die Version, die am schwersten zu glauben ist: Kann dieser Paradiesvogel in seinen Karten wirklich Dinge aus einer Zukunftswelt erkennen? Viele Hilfesuchende glauben fest daran. Einige Stammkunden rufen immer wieder an und suchen Rat und Hilfe. «Ich lebe von den Menschen, die mich seit 20 Jahren immer wieder kontaktieren», sagt er selber.

Tritte gegen den Hund



Seine spirituellen Fähigkeiten habe ihm sein Grossvater vererbt, ein Trapezkünstler. Zu ihm hatte der kleine Mike, benannt nach einem amerikanischen Freund des Vaters, eine sehr enge Bindung. Der Vater selber war ein strenger Mann, mit dem Shiva wenig gemeinsam hatte. Er starb früh.

Die wichtigste Person im Leben des 54-Jährigen war immer seine Mutter. Shiva nennt sie Mama, sie spricht von ihrem Buben. Schon als Kind sei er «der Schönste von allen» gewesen. Sie zog ihm hübsche Kleidung an, kaufte ihm sogar eine kleine Fliege und ondulierte ihm die Haare mit dem Lockenstab. Bis heute stehen Mutter und Sohn in ständigem Kontakt. Alles Wichtige bespricht Shiva mit Mama.

«Wenn man sich pflegt, sieht man sofort ein wenig besser aus als Gleichaltrige. Da bin ich schon dem einen oder anderen Schulkameraden begegnet, den ich nicht mehr wiedererkannt habe und annahm, das sei irgend so ein Opa.»

«Keine Fotos von der Seite.»



Denis Clyde, Social-Media-Manager, Mädchen für alles, Beschützer, sitzt neben ihm. «Achtung, du wirst von der Seite fotografiert», zischt er. Shiva reagiert sofort und zieht den Kragen seiner Jacke noch etwas höher. Überall, wo er erscheint, zücken Menschen das Handy. Einige versuchen heimlich, ein Foto des Promis zu machen, andere sind ganz direkt, manche dreist. Ihn stört das nicht. Er ist es gewohnt. Aber auch hier gilt: «Keine Fotos von der Seite.» Da gefällt sich Shiva nicht.

Er trat bereits als junger Mann im Fernsehen auf und wurde rasch auf der Strasse erkannt. «Das war schon geil», erinnert er sich an die ersten Schritte im Rampenlicht. Die Schattenseiten davon nimmt er bis heute gerne in Kauf. Dass ihn alle beobachten. Dass Leute ihn ansprechen. Einige ziehen ungefragt an seinen Haaren, um zu sehen, ob sie echt sind oder am Kopftuch angenäht.

«Ich sitze deshalb immer gerne mit dem Rücken zu einer Wand», sagt er. Ist das nicht möglich, passt Clyde besonders gut auf. Als auf der Strasse einmal einer seinen Hund getreten hat – das tat Shiva wirklich weh.

«Das Gefühl, lieber Single zu sein, erlebe ich meistens intensiver als die Sehnsucht nach Liebe.»

Er trinkt einen Schluck Wasser. Immer wieder muss er husten. Die Grippe. «Und in diesem Zustand soll ich auch noch eine Lesung halten», sagt er und stöhnt. Dass er liest, ist eine Seltenheit. «Ich liebe Fernsehen, in meiner Wohnung stehen mehrere Fernsehgeräte.

Shivas «traumatisierende Terrorphase»



Bücher lese ich nie, ausser mein eigenes natürlich.» Dieses ist nicht nur seine eigene Geschichte, sondern auch eine Abrechnung, wie bereits der Untertitel verrät: Die Wahrheit über die «Wahrheit». Unter anderem schreibt Shiva von «Teufeln», Menschen, die ihm Böses wollten und teilweise immer noch wollen. Er meint damit in erster Linie ehemalige Geschäftspartner, die ihn beim Verkauf von Shiva-TV über den Tisch gezogen hätten.

«Bis heute hat er kein Geld gesehen dafür», sagt Clyde. «Keinen Franken», ergänzt Shiva. Dann regen sich die beiden auf. Erst letzte Woche hätten die neuen Betreiber des Wahrsager-Senders Shivas Namen und Gesicht zu Werbezwecken missbraucht. Er wolle aber nicht gegen sie klagen. «Ich wünsche meinen Gegnern nichts Schlechtes», sagt er sanft. «Aber auch nichts Gutes» – Shiva grinst.

Zu den Teufeln zählt er auch Verwandte, bei denen ihn die Eltern während seiner Kindheit aus beruflichen Gründen einmal untergebracht hatten. Das Buch nennt keine Details, Shiva schreibt aber von einer «traumatisierenden Terrorphase» und «Ausgeliefertsein». Andere Richtigstellungen sind banaler. Etwa die, dass er keine Glatze habe unter dem Stirnband.

Das zu klären, ist ihm wichtig. Das Buch ist in sehr einfacher Sprache gehalten. Schnörkellos. Als würde er die Geschichten beim Kaffee erzählen. Den trinkt er gerne morgens, wenn er mit Chocolat Gassi geht. Aber nicht zu früh. Shiva steht nämlich erst um 10 Uhr auf. Dann nascht er, das weiss dank dem Blick mittlerweile die halbe Schweiz, ein paar Scheiben seiner geliebten Citterio-Salami.

Er isst sowieso gerne. «Sport hingegen ist Mord», sagte er einmal im Gespräch mit dem Journalisten -minu. Generell sind ihm Äusserlichkeiten aber sehr wichtig. Shiva ist ein Fan von Schönheitsoperationen. Nur aus Angst vor Spritzen und Skalpellen hat er sich selber noch nicht unters Messer gelegt.

Die fehlenden Details



Stress wird ihn kaum vorzeitig altern lassen. Shiva nimmt das Leben gemächlich, obwohl er derzeit im Aufbau seines aktuellen Projekts «Shiva Live TV» steckt. Vielleicht der Anfang eines neuen Grossunternehmens. Beratungen bietet er telefonisch, via Webcam und im Fernsehen auf Schweiz 5 an. Exklusiv, wie er sagt.

Unter den Beratern ist auch Denis Clyde, er bezeichnet sich ebenfalls als Kartenleser. Die Tarife hat Shiva gesenkt. Laut eigenen Angaben nicht nur, um die Konkurrenz seines ehemaligen Senders zu unterbieten, sondern aus Menschenliebe. «Ich habe jetzt weniger Kosten. Das möchte ich an meine Kunden weitergeben.» Das Internet ermögliche es ihm jetzt, auch Menschen zu helfen, die sich eine Beratung früher nicht leisten konnten.

«Die Lottozahlen kann ich nicht präzise voraussagen, die Karten zeigen solche Details nicht an. Abgesehen davon: Wenn ich die Gewinnzahlen voraussagen könnte, würde ich öfter mal mein Glück probieren und dann an einem schönen Strand meine Zeit verbringen.»

Am Ende des Gesprächs steht Shiva auf, um sich zu verabschieden. «Du musst mir nicht die Hand geben», sagt er. «Die Grippe …» Dann lächelt er, seine Augen bleiben hinter der Sonnenbrille unsichtbar.

Mike Shiva: «Ich – Mike Shiva», Cameo-Verlag, 250 Seiten, ca. Fr. 27.90. (Basler Zeitung)