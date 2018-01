Jugendbücherschiff bringt sich vor Rhein-Flut in Sicherheit

Das jeweils als Bücherschiff fungierende grosse Linienschiff MS Christoph Merian wurde vom Anlegeplatz an der Schifflände weg gefahren und am Dreiländereck beim Rheinhafen in Kleinhüningen sicher vertäut. Auch dort seien Lesefans - darunter diverse Schulklassen - willkommen, teilten Verantwortliche am Montag mit.

Die Schifflände als zentralste Basler Anlegestelle liegt an der Aussenseite einer Krümmung des Rheins, einem so genannten «Prallhang», und ist so der Kraft der Strömung voll ausgesetzt. Der Rheinhafen hingegen liegt am Gleithang am anderen Ufer und ist weniger exponiert.

Auch andere Stege und tiefere Uferwege in Basel sind derzeit unsicheres Terrain: Die Polizei rät, manche Stellen am Ufer von Rhein, Birs und Wiese zu meiden. Zwar besteht keine direkte Gefahr, doch bei einem Fehltritt wäre eine Rettung aus den Fluten laut einem Polizeisprecher wegen der starken Strömung unmöglich - Retter müssten ihr eigenes Leben in Gefahr bringen.

Die Rheinschifffahrt zwischen dem Basler Hafen und Birsfelden ist am Montag wegen Hochwassers eingestellt worden. Die Sperrung erfolgte, da der Pegel bei Basel am Mittag die massgebliche Limite überschritt.

Am Montag um 12.35 Uhr stand der Rheinpegel bei 794 Zentimetern, wie der Homepage der Schweizerischen Rheinhäfen mit Sitz in Basel zu entnehmen war. Wird die Teilsperrungs-Marke (790 Zentimeter) überschritten, wird zunächst die wegen engen Brückenbogen und Kurvenradien heikel zu navigierende Stadtstrecke gesperrt. Ist die Stadtstrecke für Frachtschiffe zu, ruhen auch Kleinschifffahrt und Fährbetrieb.

Die Vollsperrungs-Limite, bei der die Schiffe zwischen Kembs (F) und Rheinfelden AG nicht mehr fahren dürfen, liegt bei 820 Zentimetern. Nach aktuellen Prognosen dürfte diese Limite über Nacht erreicht werden. Gemessen wird der massgebliche Pegel Rheinhalle auf der Höhe der Birsmündung, in der Nähe des Kraftwerks Birsfelden.

Gemäss den Prognosen des Bundesamts für Umwelt (Bafu) erreicht der Rhein bei Basel seinen Höchststand bereits in der kommenden Nacht und soll danach wieder abschwellen. Sobald er danach wieder stabil unter die Limiten fällt, wird die Rheinschifffahrt wieder freigegeben.

Am Mittwoch ist es vorbei

Spätestens am Mittwoch soll die Flut jedoch so rheinabwärts geflossen sein, dass die Schiffe in Basel wieder ablegen können. Dann hofft auch das Jugendbücherschiff, wieder im Stadtzentrum anlegen zu können.

Solche Hochwasserlagen sind am Rheinknie nicht aussergewöhnlich. Sie treten vor allem im Frühjahr bei der Schneeschmelze auf. Dass man in Basel an tieferen Uferpartien im Kleinbasel Sandsäcke legen muss, ist hingegen recht selten. Angesichts der aktuellen Prognosen rechnen die Behörden nicht mit einer solchen Entwicklung. (amu/sda)