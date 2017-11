Junge Frau sexuell angegriffen

Die Frau war in der Nacht auf Montag um 1.30 Uhr vom Badischen Bahnhof kommend auf dem Heimweg, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der Täter kam ihr bei der Rosentalanlage entgegen. Plötzlich zerrte dieser sie in ein Gebüsch und berührte sie unsittlich. Als sich die Frau wehrte, liess der Mann von ihr ab und rannte davon. Anzeige erstattete die Frau am Dienstagabend.

Der Täter wird auf ein Alter von 30 bis 40 Jahren geschätzt. Er soll ungefähr 190 cm gross sein und schwarze Hautfarbe haben. Der kräftige Mann habe eine ungepflegte Erscheinung, eine auffällig grosse Nase und eine farbige Tätowierung am linken Unterarm. Es soll sich dabei um einen Schriftzug handeln. Die Behörden suchen Zeugen und sind froh um Hinweise. (amu/sda)