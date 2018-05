Kaum Erleichterung für Bau von Wärmepumpen

Mit der Einführung des neuen Energiegesetzes im letzten Herbst hat das Parlament den Hauseigentümern Gas- sowie Ölheizungen im Stadtkanton faktisch verboten. Wer seine Liegenschaft im Winter dennoch weiterhin mit fossilen Energien beheizen will, muss mit dem Wechsel der Heizung gleich auch noch neue Fenster, eine isolierte Fassade oder ein isoliertes Dach in sein Haus miteinbauen.

Schmackhaft hingegen will das neue Energiegesetz den Liegenschaftsbesitzern den Anschluss an das IWB-Fernwärmenetz machen. Alternativ sollen sie sich eine Pellet-Holzheizung oder eine Wärmepumpe in den Keller holen. Dabei gilt es allerdings einige Hürden zu überwinden, denn nicht alle Quartiere verfügen über Fernwärmeleitungen. Ebenso brauchen Pellet-Holzheizungen viel Platz wegen der grossen Volumen des gepressten Brennstoffs aus Holz. Sind Fernwärmeanschluss oder Pellet-Heizung nicht möglich, bleibt den Hausbesitzern als letzte Option der Einbau einer Wärmepumpe.

Anstatt solche Heizgeräte rasch zu bewilligen, macht das Basler Bau- und Gastgewerbeinspektorat hohe Auflagen bezüglich der Wärmepumpen. Ein Teil davon muss ausserhalb des Hauses platziert werden, damit der Luft die Wärme zum Heizen entzogen werden kann. Einerseits könnten diese Geräte das Stadtbild stören, andererseits die Nachbarn mit einem Brummen oder Surren um den Schlaf bringen.

Mehrkosten bei Firmen

Ein Gebäudetechniker nun spricht von einem «höheren Aufwand» wegen der einzuholenden Bewilligung für das Platzieren solcher Aussengeräte: «Die Berechnungen sind für uns teuer und wenn wir Pech haben und sie nicht bewilligt werden, dann bleiben die Kosten an uns hängen.» LDP-Grossrat André Auderset hat aus diesem Grund einen Vorstoss an die Regierung gerichtet, der die Behörden dazu bringen soll, dieses Bewilligungsverfahren für aussenstehende Wärmepumpen zu vereinfachen.

Martin Omlin von der Firma Omlin Energiesysteme AG fordert, die Bewilligungspraxis des Baselbiets zu übernehmen. «Für uns ist es wichtig, innert Wochenfrist reagieren zu können und nicht monatelang auf eine Bewilligung warten zu müssen.» Knapp vier Monate hat Omlin in Riehen bei einem Zweifamilienhaus auf eine Bewilligung gewartet, um eine Wärmepumpe einbauen zu können. Bei einem analogen Haus im Kanton Baselland hätte es keiner Bewilligung bedurft.

Nun hat die Regierung eine erste Antwort auf Audersets Vorstoss – mit der sogenannten Motion will der Politiker eine Gesetzesänderung herbeiführen – verfasst. Allerdings ist dem Wortlaut zu entnehmen, dass sich die Vereinfachung des Bewilligungsverfahrens für Wärmepumpen in Basel schwierig gestaltet. Denn gemäss der Leiterin des Bau- und Gastgewerbeinspektorats könne die Gesetzgebung bezüglich Lärmschutz und Stadtbildschutz nicht einfach ausgeblendet und das Energiegesetz höher gewichtet werden. Luzia Wigger Stein: «Wir müssen beim Bau von Wärmepumpen im Aussenbereich Lösungen finden, die allen Gesetzen gerecht werden. Wir können nicht einfach beide Augen zudrücken und sagen, dass wir Lärmschutz und Stadtbildschutz nicht mehr vollziehen.»

Lärmgrenzwerte einhalten

Aussenstehende Wärmepumpen würden gemäss Wigger Stein einen gewissen Geräuschpegel und ein gewisses Brummen mit sich bringen. «Zwar haben die Nachbarn solcher Anlagen nicht Anspruch auf absolute Ruhe, aber die Lärmgrenzwerte zu sensiblen Räumen wie Stube oder Schlafzimmer müssen eingehalten werden.» Die Schwierigkeiten bei der Bewilligung solcher Anlagen stellten sich gemäss Wigger Stein vor allem in dicht besiedelten und denkmalgeschützten Gebieten wie der Innenstadt oder den Aussenquartieren, weniger hingegen in loser besiedelten Gegenden wie in Riehen oder auf dem Bruderholz.

«In Riehen oder auf dem Bruderholz hat man mehr Optionen, die Wärmepumpen aufzustellen, weil man sie hinter oder neben den Gebäuden platzieren kann.» Im Hirzbrunnenquartier beispielsweise mit seinen Blockrandbebauungen könne man sich allerdings vorstellen, dass es stört, wenn im Vorgarten eine Wärmepumpe brummt, so Wigger Stein. Und auch der Stadtbildschutz müsse berücksichtigt werden, ansonsten die Baugesetzgebung angepasst werden müsste. «Man müsste es vom Anspruch befreien, dass neue Bauten ästhetisch befriedigend in die Umgebung eingeordnet werden müssen», sagt Wigger Stein.

Keine Rolle spielt der Ortsbildschutz bei solchen Wärmepumpen im Baselbiet, wie Dieter Leutwyler, Sprecher der Bau- und Umweltschutzdirektion, sagt. Gängige Modelle mit einer Grösse von 1,4 auf 1,7 mal einen Meter seien daher nicht bewilligungspflichtig. Grössere Modelle hingegen fielen unter die Gesetzgebung der Kleinbauten und seien bewilligungspflichtig. Bezüglich des Lärmschutzes gäbe es im Baselbiet jährlich vier bis fünf Lärmklagen wegen neu eingebauter Wärmepumpen. Leutwyler: «Solche Anlagen müssen dann ausgewechselt, umpositioniert, mit einem Schalldämmhaus versehen oder über Nacht ausgestellt werden.»

Der Basler Grosse Rat muss in einem nächsten Schritt nun entscheiden, ob die Regierung die von Auderset geforderte Vereinfachung weiterverfolgen will.

(Basler Zeitung)