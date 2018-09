Kein Land in Sicht

Die Sonne scheint auf Joël Thürings kahlen Kopf. Die Hitze drückt und nicht einmal ein laues Lüftchen sorgt für Abkühlung. So hat er es gern: sommerlich heiss. Thüring trägt ein kurzärmliges Poloshirt, eine kurze blaue Chino-Hose und weisse Adidas-Turnschuhe. Durch die Sonnenbräune werden seine blauen Augen noch stärker betont. Für unser Treffen will er an den Rhein etwas trinken gehen. Hier ist er am liebsten: «Eigentlich brauche ich nicht viel, um glücklich zu sein. Sonne und Wasser reichen meist aus», sagt er und strahlt.

Der SVP-Grossrat sieht ausgeruht aus. Die zwei Monate Erholung haben ihm gut getan. Noch im Mai wirkte er fast schon ausgemergelt; hatte mehrere Kilo abgenommen, er schien bleich, dunkle Ringe unter seinen Augen zeugten von mehreren schlaflosen Nächten. Die Schlammschlacht in der Partei hatte ihm zugesetzt, der jahrelange Streit mit SVP-Nationalrat Sebastian Frehner, seinem ehemaligen Weggefährten, ihn letztlich die politische Zukunft gekostet.

Kurz vor den Sommerferien er­stattete Frehner Anzeige gegen seinen einstigen Geschäftspartner und persönlichen Mitarbeiter. Thüring habe angeblich monatelang seine persönlichen E-Mails ausspioniert, warf er ihm vor. Aus der Zeit als Frehners Angestellter habe er noch die Zugangsdaten zu seinem Parlaments-Account besessen. Diese soll er missbraucht haben. Frehners jetziger Mitarbeiter legt den regionalen Medien die «Beweise» vor. Die Zeichen stehen nicht gut für Thüring; die Vorwürfe sind schwerwiegend. Seine Partei deckt ihm den Rücken, schimpft gegen Frehner, den «Intriganten». Doch der Nationalrat siegt.

Der tiefe Fall

«Einvernehmlich», so hiess es da­mals in einer Medienmitteilung vom Parteipräsidenten Lorenz Nägelin, habe man sich geeinigt, dass die Anzeige gegen Joël Thüring zurückgezogen werde. Dieser muss jedoch das Parteisekretariat aufgeben und wird weder als National- noch als Regierungsrat kandidieren. Das politische Ende? «Seich! Ich bin immer noch Grossrat und werde es auch weiter bleiben. Man kann einen Parlamentarier politisch nicht für tot erklären», sagt Thüring. Dass der 34-Jährige die Politik verlassen könnte, scheint tatsächlich unwahr-scheinlich. Die Basler SVP ohne Thüring – kaum denkbar.

16 Jahre alt war er, als er in die Partei eintrat. Zeitgleich begann er seine Lehre als Speditionskaufmann. Für Thüring war das ein grosser Schritt: «Ich kannte in der Partei niemanden. Auch trat ich ganz alleine bei – nicht mit anderen Freunden.» Eigentlich hätte man ihn gar nicht aufnehmen können. Minderjährige gab es in der Partei nicht. «Ich schrieb einen Brief an die damalige Parteileitung, dass ich gerne in die Partei möchte. Sie machten eine Ausnahme und ich wurde aufgenommen.»

Er sagt, mit der Politik der nationalen Unabhängigkeit und ihrer Asylpolitik sei die SVP für einen politischen Menschen wie ihn damals die einzig passende Partei gewesen. Das war im Jahr 2000. Und mit dieser Partei kommt Sebastian Frehner in sein Leben. Der zehn Jahre ältere Frehner gründet mit Thüring und anderen zusammen die hauseigene Jungpartei. Die damalige SVP-Präsidentin Angelika Zanolari fördert zudem Thürings politische Karriere parteiintern – solange, bis ein ­erster Patzer den aufstrebenden Jungpolitiker vorerst stoppt. Thüring griff in die Parteikasse. Ein Skandal, aus dem er Konsequenzen zieht: 2006 tritt er aus der Partei aus. Über die damalige Zeit und die Gründe möchte er heute nicht mehr sprechen.

Die SVP-Stars

Thüring sitzt in der Sonne und trinkt eine Cola Zero. Er spricht lieber von guten als von schlechten Zeiten. Die Jahre zusammen mit Sebastian Frehner will er nicht zu stark gewichten. «Ich würde nicht sagen, dass wir jemals Freunde waren. Ich hatte immer eine gewisse professionelle Distanz zu ihm. Wie ich es eigentlich zu allen in der Politik habe», sagt er.

Tatsache? Thüring kündigt seine damalige Stelle beim Kantonslabo­ratorium, um zusammen mit Frehner eine Firma zu gründen. Er wird damit auch dessen persönlicher Mitarbeiter im Nationalrat. In der Öffentlichkeit treten sie oft zusammen auf. Thüring, der Mann fürs Kantonale, Frehner fürs Nationale. Nur wenige Jahre nach dem Griff in die Parteikasse tritt Thüring wieder in die SVP ein. Zu stark war seine Sehnsucht nach der Politik. Seitdem geht es wieder bergauf für ihn. 2011 rückt er in den Bürgergemeinderat nach, ein Jahr später wird er in den Grossen Rat gewählt.

Joël Thüring gilt als kompromissbereiter und wegbereitender SVPler. Andere Grossräte arbeiten gern mit ihm zusammen – von links bis rechts. Im Hintergrund setzt er sich stark für die SVP ein. Für die zweitgrösste Fraktion im Parlament wird er sogar essenziell. Er erarbeitet Vorstösse für andere Parlamentarier, schreibt Medienmitteilun­gen und verhandelt zwischen den Fraktionen. Andere Grossräte beschreiben ihn als nett, umgänglich, dossierfest.

Alleine und glücklich

Dann kommt sein Jahr als Grossratspräsident. Es ist sein politischer Zenit. Er pendelt von Anlass zu Anlass, hält Reden und repräsentiert den Kanton so gut es geht – mit sichtlicher Freude. Zwischenzeitlich bricht das Verhältnis zwischen ihm und Frehner. Beruflich gehen sie getrennte Wege, sein politischer Berater ist er nicht mehr. Nun verdient Thüring sein Brot unter anderem als Parteisekretär. Nach dem neuerlichen grossen Streit mit Frehner muss er sich beruflich neu orientieren.

«Ich habe mehre weitere Verbandsmandate, aber das Sekretariat ist natürlich ein wichtiges und zeitintensives Mandat. Nun muss ich für mich klären, wie es weitergeht.» Wie genau, weiss er noch nicht. Aber: «Ich könnte mir auch vorstellen, mal etwas ganz Anderes zu machen. Nichts mit Politik, keinen Bürojob. Irgendetwas mit Menschen zum Beispiel.»

Kindergärtner? Ein sozialer Beruf? Thüring lacht. «Nein, ich glaube, mit Kindern habe ich es nicht so. Wie gesagt, ich bin mir noch unschlüssig, sortiere noch meine Mandate und entscheide erst im Anschluss.»

Kinder sind für Thüring ohnehin kein Thema. «Ich könnte wohl keine Kinder grossziehen. Mit der Angst könnte ich nicht umgehen. Ständig würde ich mich fragen: Wo ist es? Geht es ihm gut? Kommt es gesund nach Hause?» Er ist gerne frei und ungebunden. Auch deshalb führt er keine Beziehung. «Mein Lebenstraum war nie, Frau und Kinder zu haben. Ich liebe die Freiheit und suche deshalb auch keine Beziehung.» Einsam sei er deshalb nicht. «Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Gute Freunde, die mir Halt geben und Gesundheit: Das ist das Wichtigste.»

Auf Aussenstehende wirkt Thüring ein wenig verloren. Das Einzelkind mit regem Kontakt zu Mutter und Vater, keine Partnerin, kein Kind und die weitere politische Zukunft vom ehemaligen Weggefährten mutmasslich zerstört. Doch trotzdem wirkt er glücklich mit seinem Leben. Er erzählt gerne von seinen Ferien an der Sonne oder wie er kürzlich das erste Mal auf der Aare «bööteln» war. Er pflegt wöchentlich den Kontakt mit Mutter und Vater – beides eigentlich ursprünglich Linke, wie er schmunzelnd zugibt. Sein Vater war Chefrequisiteur im Theater Basel und ist heute Betreuer des FC Black Stars Basel.

Die Mutter war zu Hause und nach der Scheidung ging sie ins Büro arbeiten. Er blieb bei ihr in der Genossenschaftswohnung. Da war er 14 Jahre alt. Seinen Vater – den ehemaligen Gewerkschaftler – sah er dann nur noch alle zwei Wochen. «Es ist nicht die innigste Beziehung, die wir miteinander haben, aber trotzdem eine sehr gute.» Stolz trägt er deshalb einen goldenen Siegelring mit dem Familienwappen.

Konstante Angst

Halt im Leben geben ihm am meisten seine Freunde – die alle etwas jünger sind, wie er sagt. Mit ihnen geht er in die Ferien, schwimmt im Rhein, geht in Tanzschuppen. Im «Balz», dem «Viertel», im «Des Arts»: Dort findet man Thüring und seine Freunde an den Wochenenden. Oder in Berlin, der Stadt, die es ihm besonders angetan hat. Hier könne er es sich auch vorstellen einmal hinzuziehen: «Für sechs Monate oder so. Auswandern will ich nicht. Dafür wäre ich wohl ein wenig zu ängstlich.» Angst ist eine Konstante in Thürings Leben. Weshalb? «Ich denke, die Scheidung meiner Eltern war in einigen Dingen sicher einschneidend. Ich habe gerne mein gewohntes privates Umfeld um mich»

Wie genau es für ihn weitergeht, weiss er momentan noch nicht. Weder beruflich noch politisch. Joël Thüring ist sich aber sicher: «Es wird sich alles zum Guten wenden.» Wenn für ihn wieder Land in Sicht ist.

