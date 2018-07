Kein Trinkwasser-Engpass in Sicht

Für die einen ist es der Traumsommer schlechthin, andere sprechen nur noch von Extremhitze. Ungeachtet der Präferenzen hat die anhaltende Trockenheit im Sommer 2018 aber auch handfeste Auswirkungen: Tiefe Pegelstände in Flüssen, Gletscherschmelze, sowie die Brandgefahr in den Wäldern, die derzeit bald flächendeckende Feuerverbote und – besonders schmerzlich in diesen Tagen – Feuerwerksverbote zur Folge haben. Doch wie steht es eigentlich mit dem Trinkwasser?

Die IWB entwarnen: Als Wasserschloss Europas könne die Schweiz auf ausreichend Wasserressourcen zurückgreifen, um die Trinkwasserversorgung aufrechtzuerhalten, heisst es in einer Mitteilung des Basler Energie- und Wasserversorgers am Montag: «Trotz Höchsttemperaturen und angestiegenem Wasserverbrauch können die IWB den Trinkwasserbedarf in ihrem Versorgungsgebiet problemlos decken». Der Grund dafür schlängelt sich zwischen Klein- und Grossbasel hindurch: Der Rhein. Dieser ist die Hauptquelle für die Trinkwasserproduktion in der Region und führe ausreichend Wasser.

Keine Einschränkungen

Regional stehe es um die Wasserversorgung sogar «sehr gut». Die IWB können in ihrem Versorgungsgebiet den Trinkwasserbedarf auch an Hitzetagen ohne Einschränkungen decken und somit rund 250'000 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen.

Die Trinkwasserversorgung des Kantons Basel-Stadt sowie der Gemeinden Binningen und Allschwil basiere auf der Grundwasser-Anreicherung. Dem Rhein wird Wasser entnommen und in Pumpwerke geleitet, wo es nach einer ersten Reinigung auf Waldflächen versickert. Der Waldboden reinigt das Wasser auf natürliche Weise. Durch die Bodenpassage kühlt sich das Rheinwasser von 24 Grad auf etwa 14 Grad ab. Im Untergrund vermischt es sich mit dem Grundwasser.

Noch lange genug Wasser

Die rund 2000 Liter Wasser, die pro Sekunde dem Rhein entnommen werden, seien eine verschwindend kleine Menge im Verhältnis zur Wasserführung des Rheins, heisst es in der IWB-Mitteilung. Derzeit würden rund 600'000 Liter pro Sekunde Basel passieren. Selbst bei ausserordentlich niedrigem Wasserstand führe der Rhein somit ein Vielfaches der zur Basler Trinkwasserproduktion benötigen Wassermenge. An Hitzetagen wie in den vergangen Wochen werden werktags zwischen 100-110 Millionen Liter Wasser verbraucht. An heissen Wochenenden sinke der Verbrauch auf 70-80 Millionen Liter Wasser täglich. (amu)