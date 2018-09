Keine Lust auf eine Debatte

Die Basler FDP hat eine Frage in die Runde geworfen, die vermutlichen jeden Grossrat schon einmal beschäftigt hat: Brauchen wir überhaupt noch sieben Departemente? Durch die Auslagerung der Spitäler im Jahr 2011 hat das Gesundheitsdepartement (GD) viele Aufgaben und Kompetenzen verloren – seine Existenzberechtigung wird deshalb schon länger infrage gestellt. Das Präsidialdepartement hat nie wirklich viele Kompetenzen besessen und fungiert mehr oder weniger als Koordinator in der Verwaltung.

Während die Freisinnigen in Basel die Debatte zur Departementsreduktion ins Rollen bringen, läuft sie in der Stadt Zürich bereits auf Hochtouren. Am 23. September stimmt die Bevölkerung darüber ab, ob zwei von neun Direktionen gestrichen werden sollen. Vorreiter in der Debatte um die Departementszahl ist aber Bern. Dort hiess die Stadtberner Bevölkerung 2004 eine Verkleinerung der Exekutive von sieben auf fünf Mitglieder gut.

In der gestrigen Ausgabe des Tagblatts der Stadt Zürich betont der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (Grüne Freie Liste) die entstandene Effizienz durch die Verkleinerung der Exekutive: «Aus heutiger Sicht macht die Fünferbesetzung Sinn, wir arbeiten gut zusammen. Die Gemeinderatssitzungen sind effizient, die Wege kurz. Das Arbeitspensum der Regierungsmitglieder ist hoch, aber zu bewältigen.» Mit der damaligen Reform nahm auch die Zahl der Verwaltungsangestellten in Bern markant ab. Ein Ziel, das die FDP Basel-Stadt ebenfalls anstrebt.

Staatsschreiber vorgeschoben

Politiker aller Couleur äusserten sich deshalb in der BaZ vom Dienstag zum Vorschlag der Freisinnigen, die Departementszahl um zwei zu reduzieren. Die Regierungsräte Lukas Engelberger (CVP) und Elisabeth Ackermann (Grüne) wollen sich aber aus der Debatte heraushalten. Die BaZ hat Lukas Engelberger folgende Fragen zugestellt:

> Können Sie die momentanen, weitreichenden Kompetenzen Ihres Departements nennen, die seine weitere Existenz rechtfertigen?

> Selbstkritisch als Bürgerlicher reflektiert: Sehen Sie die Möglichkeit, die momentan beim GD angegliederten Abteilungen an andere Departemente zu verteilen?

> Was halten Sie vom Vorschlag, die Departementszahl zu reduzieren?

Elisabeth Ackermann erhielt ähnliche Fragen zugestellt. Beide Regierungsräte weigerten sich jedoch, die Fragen zu beantworten. Ackermanns Mediensprecherin Melanie Imhof meldete sich gar nicht zurück. Engelbergers Sprecherin Anne Tschudin verwies auf den Vizestaatsschreiber Marco Greiner, der für den Gesamtregierungsrat antworten werde. Das tat er wie folgt: «Der Regierungsrat hat die Zusammenlegung von Departementen bereits im Rahmen der Verwaltungsreorganisation 2009 sowie 2011 vor der Auslagerung der öffentlichen Spitäler intensiv diskutiert und verworfen. Diese Ausgangslage stellt sich heute unverändert dar.»

Die Regierung schweigt

Dass dies keine Antwort auf die spezifischen Fragen ist, sei ihm bewusst. Ebenfalls, dass die Fragen nicht an den Gesamtregierungsrat, sondern an die jeweiligen Magistraten gerichtet waren. Auf erneutes Nachhaken der BaZ bei Anne Tschudin antwortete diese, dass Gesundheitsdirektor Engelberger die gestellten Fragen persönlich nicht beantworten möchte.

Dass die Vorsteher zweier Departemente, deren Existenzberechtigung momentan infrage gestellt wird, zur Debatte schweigen wollen, kann FDP-Parteipräsident Luca Urgese einigermassen nachvollziehen: «Es ist wenig überraschend, dass sie nicht debattieren wollen. Sie möchten sich ja auch nicht selbst abschaffen. Die Regierung wird sich aber früher oder später sowieso mit unserem Vorschlag auseinandersetzen müssen, wenn wir unsere Motion einreichen.» (Basler Zeitung)