Kinder aussteigen lassen kostet 50 Rappen

Eine Familie lud am vergangenen Samstag Gspänli und Freunde des 5-jährigen Sohnes zum Kindergeburtstag ein, um im Wald eine Geburtstagsfeier abzuhalten, Schatzsuche, Schnitzeljagd, Essen, Geschenke überreichen alles inklusive. Sammelplatz: der Parkplatz beim Allschwiler Weiher, einem beliebten Naherholungsgebiet am Stadtrand.

Die Mütter und Väter brachten ihre Kinder mit dem Auto zum Parkplatz, liessen sie aussteigen, wollten selber schnell die Schützlinge übergeben und ein paar Worte mit den Eltern wechseln, die zum Geburtstagsfest eingeladen hatten. Ein Prozedere, das täglich in der Region irgendwo praktiziert wird. Danach wollten die Eltern gleich wieder wegfahren.

Doch an jenem Tag ist ein Angestellter einer privaten Parkplatz-Überwachungsfirma vor Ort. Der Mann in der gelben Leuchtweste verlangt von den Eltern, dass sie ein Parkticket lösen, falls sie aussteigen. Denn das gelte als Parkieren. Ein Ticket kostet an den Wochenenden 50 Rappen pro Stunde und unter der Woche tagsüber einen Franken pro Stunde. Würden sie dieser Aufforderung nicht nachkommen und kein Ticket lösen, so würde es Folgen haben – Immobilien Basel-Stadt (IBS) als Besitzerin des Parkplatzes droht mit einer «Nachzahlgebühr» von 20 Franken.

Keine Aussage über Verhältnismässigkeit

So viel die Eltern auch erklärten und versicherten, dass sie nur hier angehalten hatten, um ihre Kinder auszuladen – der Mann blieb hart und vertrieb die Eltern. Einige lösten widerwillig das geforderte Parkticket.

Die Frage, ob der Parkingwächter sich verhältnismässig und im Sinne des Parkingbesitzers verhalten hat, beantworten die dem Finanzdepartement von Regierungsrätin Eva Herzog (SP) angegliederten Immobilien Basel-Stadt (IBS) nicht. Stattdessen erklärt Sprecherin Barbara Neidhardt, die ISB seien für die Kontrollen der Parkplätze beim Allschwiler Weiher zuständig, weil sie sich nicht auf Allmend, sondern auf Privatgrund befänden. Dasselbe gelte für die Parkplätze ausserhalb des Parkhauses St. Jakob. «Unsere Vertragspartner weisen die Nutzerinnen und Nutzer des Parkplatzes darauf hin, dass Gebühren fällig werden, wenn sie ihr Auto abstellen und sich vom Fahrzeug entfernen – so wie das bei gebührenpflichtigen Parkplätzen üblich ist.» Aus diesem Grund sind jene Parkplätze mit Parkuhren ausgestattet.

Wieviel kostet diese Art von Überwachung?

Zur Firma (Name der BaZ bekannt), bei welcher der Mann mit der gelben Weste angestellt ist, geben die Behörden unter Hinweis auf den Datenschutz keine Auskunft. Auch nicht darüber, ob der Angestellte die Parkvorschriften nicht etwas gar eng ausgelegt hat. IBS gebe zu privatrechtlichen Verträgen generell keine Auskunft, heisst es. IBS versichert aber, dass diese Parkaufsichten nicht oft vor Ort sind, nur zweimal am Tag. «Einmal tagsüber und einmal nachts, für je rund 15 Minuten», sagt Neidhart.

Wie viel der Kanton für diese Art von Parkplatzüberwachung ausgibt, will IBS nicht sagen – ebenfalls mit Verweis auf privatrechtliche Verträge. Eine Möglichkeit, um nur Autos auf der Parkfläche zu haben, die tatsächlich parkieren wollen, wäre ein Barrieresystem. Ein solches sei in Erwägung gezogen worden, sagt Neidhardt, aber «aufgrund der aufwendigen Einzäunung des Areals als zu teuer und nicht verhältnismässig» erachtet worden. (Basler Zeitung)