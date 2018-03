Konzert mit einem Toten

Die Gäste des «Herr der Ringe»-Konzerts, das am kommenden Freitag im Musical Theater Basel stattfinden wird, erhalten nicht, was ihnen versprochen wurde: Das im Internet gross angekündigte Tolkien-Ensemble wird nicht auftreten. Nicht etwa, weil die Musiker kurzfristig abgesagt hätten – vielmehr sind sie laut eigenen Angaben gar nie angefragt worden.

Caspar Reif, Gründer des Ensembles, sah sich zum Handeln veranlasst. Schliesslich werden für den Anlass Billettpreise von 60 bis 120 Franken verlangt. Am Donnerstag warnte er via Facebook vor zwei «Fake-Konzerten» in der Schweiz. Er nahm damit Bezug auf zwei «Herr der Ringe»-Konzerte; das erste findet am Donnerstag in Zürich statt, das zweite am Freitag in Basel. «Wir sind KEIN Teil davon», stellte der Komponist auf Facebook klar.

Tickets nahezu ausverkauft

Ticketcorner pries das Tolkien-Ensemble im Eventbeschrieb prominent an: «Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Solisten wie Peter Hall und Caspar Reif mit dem Tolkien Ensemble, die seit vielen Jahren den Herrn der Ringe und den Hobbit mit speziellen auenländischen Instrumenten vertonen», war bis Samstag auf der Internetseite zu lesen. Das Publikumsinteresse ist gross: Bis gestern Abend waren die Tickets fast ausverkauft. Ganz offensichtlich haben diese Konzertbesucher für eine Leistung bezahlt, die sie nicht erhalten werden.

Aber nicht nur das: Ticketcorner führte auch den Namen von Nick Keir auf. Dessen Teilnahme dürfte schwierig werden, denn der Musiker ist schon länger verstorben.

Ticketcorner schiebt auf Anfrage die Schuld auf den Veranstalter des Events, die Basler Act Entertainment AG. Deren CEO Thomas Dürr sieht den Fehler aber ebenfalls nicht bei sich: «Wir übernehmen das Konzept und die Texte von unserem Produzenten.» Die Texte würden von ihm nicht auf ihre Richtigkeit überprüft. Dürr irritiert das Vorgehen des Ensembles: «Wieso kommen sie damit erst jetzt? Und weshalb haben sie sich nicht direkt an uns gewandt?»

Wer trägt die Schuld?

Aus Konsumentensicht scheint jedoch eine andere Frage wesentlicher: Wer hat behauptet, dass das Ensemble auftritt – wohl in der Absicht, den Ticketabsatz damit zu fördern? Die BaZ-Recherche führt zum Produzenten des «Herr der Ringe»-Konzerts. Er heisst Jaka Bizilj und hält sich momentan in Los Angeles auf. Als ihn die BaZ am Freitagabend telefonisch erreicht und auf die Ungereimtheiten anspricht, reagiert er ungehalten: «Ich sehe keinen Grund, darüber einen Zeitungsartikel zu verfassen.» Auf Nachfrage zu den seltsamen Umständen spielt er den Sachverhalt herunter: «Das Ensemble kennt sowieso niemand.» Dieselbe Aussage macht er zum toten Musiker: «Den Mann kennt niemand.»

Für grossen Unmut sorgen die fragwürdigen Vorgänge bei der deutschen Tolkiengesellschaft, einem Lieberhaberverein der gesammelten Werke Tolkiens. Für den Vorsitzenden, Tobias M. Eckrich, geht es nicht an, dass das Ensemble fälschlicherweise in der Schweiz angekündigt wird. Er forderte eine Berichtigung, auf die niemand eingegangen sei: «Wir haben den Veranstalter Act Entertainment sowohl per Facebook als auch per E-Mail kontaktiert, haben aber bis heute keine Antwort erhalten.»

Veranstalter krebst zurück

Die Aussagen von Produzent Bizilj, wonach das Ensemble ohnehin keiner kenne, hält Eckrich für sehr gewagt. «In der Fanszene um J.R.R. Tolkien ist das Ensemble jedem ein Begriff», erklärt er. Er wisse von einem Fan, der extra aus Deutschland anreisen wollte, um die Gruppe spielen zu sehen. Nun verlange er sein Geld zurück. Darauf angesprochen, geben Produzent wie auch Veranstalter bekannt: «Sollte es tatsächlich Leute geben, die nur wegen des Tolkien-Ensembles kommen wollten, erhalten sie ihr Geld zurück.»

Bei den Fehlinformationen im Internet handelte es sich offenbar um eine nicht aktualisierte Pressemitteilung eines früheren Events. Eckrich vermutet, dass der Event-Beschrieb vom «Grössten Ring Spektakel der Welt» kopiert wurde, das 2015 in Berlin stattfand. Infolge des Spektakels hagelte es Kritik in der Presse: Mehrheitlich wurde die Organisation der Veranstaltung bemängelt. Kritik, die auch auf die Tolkiengesellschaft zurückfiel. «Ich hoffe für die Besucher sehr, dass die Konzerte in der Schweiz gelingen und sie ein tolles Erlebnis haben», sagt Tobias M. Eckrich.

Nach der Anfrage der BaZ hat Ticketcorner reagiert und den Text zum «Herr der Ringe»-Konzert überarbeitet. Vom nicht präsenten Ensemble ist nun keine Rede mehr. (Basler Zeitung)