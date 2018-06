Längere Rotlicht-Phasen ohne erhoffte Wirkung

Es war das Ziel, eine «verkehrstechnische Massnahme» zu installieren, die eine «maximal mögliche Reduktion und Lenkung vom motorisierten Individualverkehr» ermöglicht. Deshalb haben die Verkehrsplaner des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt (BVD) vergangenen August bekannt gegeben, dass sie in Basel Nord ein Pilotprojekt lancieren werden: Mit längeren Rotlichtphasen an der Dreirosenbrücke/Klybeckstrasse sowie an der Grenze zu St-Louis/Elsässerstrasse versuchten die Planer Fahrzeuge zurückzuhalten und ausgewählte Bereiche als Stauräume zu nutzen, um die Autos und Motorräder dosiert – sprich: in Tranchen – Richtung Innenstadt rollen zu lassen. Die Planer aus dem BVD versprachen sich davon, dass im inneren Bereich der City der Verkehr flüssiger und es zu weniger Stau kommen würde. Während den Wochentagen mussten die Autos zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr sowie zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr länger vor der Ampel stehen.

Ein gutes halbes Jahr später zieht das BVD Bilanz: Die Dosieranlage verbessert den Verkehrsfluss nur leicht. Dennoch werten die Verkehrsplaner den Versuch als positiv, weil es gelungen sei, den grössten Teil des Staus aus dem Wohngebiet in ein weniger sensibles Gebiet zu verlegen. «Kleinere Rückstaus gab es zeitweise aber nach wie vor», schreibt das BVD. «Dies deshalb, weil aufgrund der ÖV-Priorisierung für die Elsässerstrasse teilweise nur sehr kurze Grünzeiten möglich sind.»

Insgesamt habe sich zwar die Wartezeit am Voltaplatz verkürzt, sie sei aber immer noch vergleichsweise lang geblieben. «Die Fahrzeit von der nördlichen Einfahrt in die Elsässerstrasse bis über den Voltaplatz nahm mit der Dosierung durchschnittlich um 22 Prozent zu», hält der Bericht fest. Wie viel von dieser Zeit auf die Dosierung fällt und wie viel auf den Ausweichverkehr, ist unklar.

Prognosen haben sich bestätigt

Als das BVD voriges Jahr den Pilotversuch bekannt gab, äusserten sich mehrere Stimmen kritisch. So auch Jean-Luc Johaneck, Präsident der süd-elsässischen Grenzgängervereinigung Comité de Défense de Travailleurs Frontaliers du Haut-Rhin. Er befürchtete, dass es vor allem die Pendler aus Frankreich treffen werde, wenn die Basler kurz nach der Grenze längere Rotlichtphasen einführen.

Johaneck sagte in der BaZ, dass die elsässischen Grenzgänger einfach auf andere Routen respektive Quartiere ausweichen würden, wenn die Rotlicht-Massnahme in Basel Nord zu mehr Stau Richtung Grenze oder darüber hinaus führen würde. Weil viele Grenzgänger mit dem Auto kommen müssten, da der öffentliche Verkehr in Frankreich abseits der Städte nicht sehr gut ausgebaut ist, könnten viele nicht einfach auf den Zug, Bus oder das Velo umsteigen, sagte Johaneck.

Auch Christophe Haller, FDP-Politiker und Verwaltungspräsident des TCS beider Basel, hatte den Verkehrslenkungsentscheid kritisiert und ein Ausweichen des Verkehrs in Quartiere oder auf weniger befahrene Routen prophezeit.

Die Prognose des Ausweichverhaltens hat sich zumindest kleinräumig bestätigt. «Es zeigt sich, dass die Verkehrsteilnehmenden aus Frankreich während der längeren Rotphasen häufiger die Route über die Schlachthofstrasse wählen, um in die Stadt zu gelangen», so das BVD in seiner Bilanz. Dadurch sinke einerseits die Verkehrsmenge in der Elsässerstrasse, andererseits würden die Verkehrsströme am Voltaplatz wieder zusammenkommen, «weshalb sich der positive Effekt in erster Linie bei der Verkehrsmenge in der Elsässerstrasse zeigt».

Stauräume bald in der Region?

Das BVD ist trotz der gemachten Erfahrungen nach wie vor überzeugt, dass sich der Verkehrsfluss im Strassennetz durch die längeren Rotlichtphasen verbessern kann. An kritischen Knoten komme es jedoch nur dann zu einer spürbaren Verbesserung des Verkehrsflusses, wenn sich relevante – will heissen eher grosse – Verkehrsmengen auf der Strasse bewegen. Zudem müsste der Stauraum überwacht werden, um ein Überstauen zu verhindern. Ausserdem schlägt das BVD vor, die umliegenden Gemeinden im Rahmen des Agglomerationsprogramms einzubeziehen. Mit einer rein städtischen Verkehrslenkung lasse sich der Stau nicht signifikant zu reduzieren.

