Lastwagen fährt Kind an

Ein Lastwagen hat am Mittwochmittag in Basel bei der Einmu?ndung Riehenstrasse/Sandgrubenstrasse ein sechsjähriges Schulkind auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Nach Polizeiangaben erlitt das Kind leichte Verletzungen. Der Unfallhergang war am Abend unklar und die Polizei sucht Zeugen. (ms/sda)