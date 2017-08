Leben mit Lukas Ott

Lieber Herr Ott, ich möchte Sie herzlich in der Stadt Basel willkommen heissen, die Sie wohl ein wenig kennen, obwohl Sie nie in ihr und mit ihr gelebt und gelitten haben. Basel ist urban gesehen Provinz, doch im Vergleich zu Liestal natürlich riesig und beinahe international.

Schon nur Riehen etwa hat einen Drittel mehr Einwohner als Liestal. Grob gesagt teilt sich Basel in zwei Hälften, dem Gross- und dem Kleinbasel, dazwischen fliesst ein Fluss, der Rhein, der 40 Mal länger ist als die Ergolz, und die Schiffe fahren bis nach Rotterdam. Sie kommen nach Basel in einer Zeit, da die Stadt schon bessere Zeiten durchlebt hat. Das Einzige, was wir hier im Überfluss haben, sind Baselländler, Strassenschilder und Ängstlichkeit gegenüber der Zukunft.

Nicht im Überfluss haben wir Visionen und Lebensmut. Das liegt auch daran, dass immer mehr reglementiert und verboten wurde und wird. Und dann ist es halt so, dass die vielen Landschäftler, die mittlerweile hier leben, gerne abends Landruhe haben. In der Regel darf Leben hier nach 22 Uhr nur noch flüstern, und wenn es trotzdem ruft, rufen die Leute die Polizei, die dann sofort zur Stelle ist.

Dort arbeiten 6000 Leute mehr als in Liestal leben.

Politisch haben wir einen Baudirektor aus St. Gallen, der völlig ausser Kontrolle geraten ist, eine pingelig-sparsame Finanzdirektorin aus Pratteln, einen Wirtschaftsdirektor aus Therwil, über den man nichts sagen kann im Grunde, einen Polizeidirektor aus Basel, der lieber kein Polizeidirektor wäre, einen Gesundheitsdirektor aus Basel, dem es gut geht, und einen Erziehungsdirektor, der sich Mühe gibt, sich für das Schulwesen zu interessieren. Und wir haben eine Stadtpräsidentin, die eine viel bessere Gitarrenlehrerin ist.

Sonst wird in der Stadt Fussball gespielt, Fasnacht gemacht, da gejammert, dort schön geredet, und zweimal im Jahr ist Basel international wegen seiner Messen, aber da müssen Sie nicht unbedingt mitmachen, wenn Ihnen das zu fremd sein sollte. Wir haben, und das freut mich für Sie, im Verhältnis zu den Einwohnern mit 20'000 Beamten die grösste Verwaltung der Schweiz. Dort arbeiten 6000 Leute mehr als in Liestal leben.

Sie wissen wohl besser als ich, warum Sie wirklich hier sind.

Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie, obwohl als Stadtentwickler eingestellt, ja Chefvernetzer der Ämter werden. Es gibt vielleicht prickelndere Jobs, aber wenn das für Sie ein «Jackpot» ist und Ihre Stärke, umso besser. Und wenn Sie sich als Verwaltungsentwickler verstehen, so ist das im Grunde auch Stadtentwicklung, weil die Stadt sich anfühlt, als ob sie eine Verwaltung wäre.

Sie wissen wohl besser als ich, warum Sie wirklich hier sind. Weil Frau Ackermann Stadtpräsidentin überhaupt nicht kann. Aber jetzt sind Sie da, ein erfolgreicher Stadtpräsident, und egal, ob Sie das in einem Stedtli waren, das kleiner ist als das Gundeli, jeder hat eine Chance verdient. Und gerne möchte ich Sie nochmals, jetzt spezifisch als stellvertretenden Stadtpräsidenten, hier willkommen heissen, und ich gehe davon aus, dass Sie doch einige Termine in Vertretung von Frau Ackermann wahrnehmen werden, weil sie begriffen hat, dass das nicht ihre Kernkompetenz ist. Sie sind ihr Stapi de facto sozusagen.

Richten Sie bitte Frau Ackermann meinen Dank aus für die Grösse, die sie bewies, weil Ihre Ernennung ja ihre Kapitulation ist, und das muss man zuerst mal bringen, das Ego hinter das Amt stellen. Das war wirklich gross von ihr. Und ich hoffe, dass die Stadt gut zu Ihnen sein wird, dass Sie hier versteuern und nie vergessen, dass im Grunde das Vernetzen von Leben wesentlicher ist als jenes von Ämtern. (Basler Zeitung)