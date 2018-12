Lebensretter besorgt über neue Rhein-Regeln

Geht es nach der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) des Grossen Rats, dürfen sich Kinder mit Flügeli und Leute auf aufblasbaren Tierchen wie Delfinen oder Flamingos künftig den Rhein hinuntertreiben lassen. Die JSSK will das Übertretungsstrafgesetz entschlacken und erlauben, was bis anhin verboten war. Mit dieser Lockerung der Baderegeln auf dem Rhein will die Kommission auch einen Schritt weiter gehen als die Regierung, die in ihrem Ratschlag das Schwimmen im Rhein mit Flügeli, Schwimmgürtel oder Schwimmnudeln weiterhin nicht tolerieren möchte.

Christian Senn, Präsident der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft beider Basel (SRLG), zeigt sich über diese von der JSSK beantragte Lockerung der Baderegeln gar nicht erfreut. «Die Benutzer von Schwimmtierchen oder Schwimmgürtel wiegen sich in einer trügerischen Sicherheit.» Ein Fliessgewässer wie der Rhein mit seiner starken Strömung könne keinesfalls mit einem ruhigen Gewässer wie einem See und schon gar nicht mit einem Swimmingpool verglichen werden. Senn: «Das ist wie Tag und Nacht und erhöht die Unfallgefahr.»

Noch klarere Worte findet Senn für Kinder, die bald mit Flügeli den Rhein hinuntertreiben könnten. «Flügeli haben im Rhein nichts zu suchen. Kinder können rausrutschen, beispielsweise weil sie mit Sonnencreme eingestrichen sind, und im trüben Nichts versinken.» Bei den vielen Leuten, die sich an schönen Tagen im Rhein tummeln, sei es da schwierig, ein Kind zu retten.

Schlauchboote weiterhin verboten

Eine ebenso grosse Gefahr sieht Senn bei den Flamingos, die über das Wasser hinausragen. So könnte der Wind an den Flanken solcher Schwimmtierchen angreifen und diese samt Passagier in die Schifffahrtsrinne treiben. Senn: «Hierbei sehe ich die Gefahr, dass die langen Frachtschiffe nicht mehr ausweichen können und es zum Zusammenstoss kommt. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen.»

Immerhin will die JSSK am Verbot von Schlauchbooten und sogenannten Strandbooten festhalten. Unter Strandboote fallen gemäss den Ausführungen im Kommissionsbericht beispielsweise Luftmatratzen und Luftschläuche. Unter Letzterem sind beispielsweise aufblasbare Lastwagenschläuche zu verstehen. Erlaubt hingegen ist das Stand-up-Paddeln auf dem Rhein, wie Tanja Soland, Präsidentin der JSSK, auf Anfrage sagt.

Diskutiert wurde in der Kommission auch der allseits beliebte Rheinschwimmsack. Die Frage drehte sich darum, ob dieser als Schwimmhilfe zu werten sei oder nicht. Die JSSK kam zum Schluss, dass er zwar als Schwimmhilfe dienen könne, aber auch als Nichtschwimmhilfe verwendet werden kann. So zum Transport von Kleidern und dem Badetuch. Die Kommission kam zum Schluss, dass «Schwimmhilfen und Badegeräte» aus dem Gesetz gestrichen werden sollen.

Tödlicher Schwimmsack

Für Senn ist klar, dass viele Rheinschwimmer die Schwimmsäcke als Hilfe benutzten. Davon gehe eine Gefahr aus. «Was an den Körper gebunden ist, kann tödlich sein.» So ertrank vor ein paar Jahren eine Frau im Rhein, weil sich der Riemen des Schwimmsacks in einer Boje verhedderte und sie die Strömung unter Wasser sog. Senn: «Man muss sich bewusst sein, dass Schwimmen im Rhein lebensgefährlich ist. Man sollte die Gesetzgebung lassen, wie sie ist.»

Auf diesen Grundsatz und den gesunden Menschenverstand stellt auch die JSSK ab. «Die Kommission ist sich einig, dass unsichere Schwimmer und vor allem auch Kleinkinder aus Sicherheitsgründen nicht im Rhein schwimmen sollten, auch nicht mit einer Schwimmhilfe», heisst es in dem Bericht.

Das letzte Wort über die Änderungen hat nun der Grosse Rat.

