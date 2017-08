Liestals Stadtpräsident wird Basler Stadtentwickler

Lukas Ott, bisher Stadtpräsident des Baselbieter Kantonshauptorts Liestal, wechselt in den Kanton Basel-Stadt. In dessen Präsidialdepartement wird der 1966 geborene Soziologe neuer Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung.

Ott wird Nachfolger von Thomas Kessler, der seinen Posten im Februar räumen musste. Seine neue Stelle übernimmt er per 1. Dezember 2017, wie das Präsidialdepartement Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte. Auf diesen Termin hin werde der Liestaler Stadtpräsident von all seinen politischen Ämtern zurücktreten, heisst es in der Mitteilung.

Die Wahl des neuen Leiters der Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt erfolgte am Dienstag durch die Regierung. Für diesen Posten bringe Ott breite Erfahrung als selbständig tätiger Politikforscher und Konsulent, als Publizist sowie als erfolgreicher Politiker mit. Liestaler Stadtpräsident ist Ott seit 2012. Er gehört wie die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann den Grünen an.