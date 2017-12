Linksextreme kommen vor Gericht

Es war eine Spur der Verwüstung, welche rund 50 Linksextreme an jenem Freitagabend, dem 24. Juni 2016, hinterliessen, nachdem sie sich zu einem Saubannerzug zusammengerottet hatten. Vermummt zogen sie vom Barfüsserplatz durch die Stadt und randalierten. Grossen Sachschaden richteten die Chaoten bei den Helvetia-Versicherungen am Steinengraben an. Sie schlugen Scheiben ein und verschmierten die Fassade mit grüner Farbe. Am Holbeinplatz zertrümmerte der aggressive Mob Scheiben der Wartehäuschen für Busfahrgäste. An der Kornhausgasse schlugen die Gewalttätigen Löcher in die Scheiben des Gebäudes, in dem die SVP Basel-Stadt ihren Sitz hat.

Scheiben gingen auch am Gebäude des Strafgerichts zu Bruch, wo zudem die Westfassade mit Farbe verschmiert wurde. Im Bereich der Schönbeinstrasse/Spitalstrasse trafen die Randalierer schliesslich auf die alarmierte Polizei. Diese setzte Gummischrot ein und beendete die Krawallnacht. Zwei Beamte sowie eine Demonstrantin wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt. 14 Aggressoren konnte die Polizei festnehmen. Diese sassen teilweise über mehrere Wochen in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft gestern bekannt gab, seien die «umfangreichen Ermittlungsverfahren» gegen die 18 Tatverdächtigen – die Behörden konnten weitere vier mutmassliche Täter ermitteln – inzwischen abgeschlossen und die Fälle an das Strafgericht überwiesen worden. Dort wird den elf tatverdächtigen Schweizern, sechs Schweizerinnen und einem Niederländer im Alter zwischen 18 und 29 Jahren nun der Prozess gemacht. Der Sachschaden der Krawallnacht beläuft sich insgesamt auf 180'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Verdachts auf Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, einfacher Körperverletzung sowie mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamten erhoben. Die Höchststrafe für diese Vergehen liegt bei fünf Jahren Gefängnis.

«Kein politisches Kalkül»

Dass die Staatsanwaltschaft die Festnahmen gestern kommuniziert hat und die 18 Tatverdächtigen vor Gericht bringt, kommt bei bürgerlichen Politikern gut an, zumal der Polizei aus diesen Kreisen nach ähnlich gelagerten Demonstrationen auch schon vorgehalten worden ist, zu wenig getan zu haben, um Krawallbrüder zu überführen. Ob die Behörden des Kantons Basel-Stadt in letzter Zeit konsequenter gegen Linksextreme vorgehen, ist gemäss FDP-Grossrat David Jenny aber schwierig zu beurteilen. «Ich hoffe, dass die Polizei in allen Fällen gleich streng durchgreift. Bei manchen Demonstrationen haben die Polizisten aber wohl mehr Glück, Krawallmacher festzunehmen, als an anderen Demonstrationen. Zudem hängt es wohl auch von der Polizeitaktik ab, wie viele festgenommen werden.» Es sei aber wichtig und angemessen, dass die Polizei konsequent reagiere und es nach Festnahmen rasch zu Anklagen komme.

CVP-Grossrat Christian Griss lobt die Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft. «Es ist richtig, dass man gegen diese Leute vorgeht, wenn man sie identifizieren kann.» Dass gegen Linksautonome härter vorgegangen werde als auch schon, davon ist Griss allerdings nichts bekannt. «Ich erwarte, dass die Polizei keine Unterschiede macht, wenn sie Randalierer angeht, und völlig unpolitisch interveniert.»

SVP-Grossrat Toni Casagrande sagt: «Es sieht so aus, als ob endlich einmal etwas gegen dieses Chaotentum unternommen wird. Aus welcher Ecke dieser Sinneswandel kommt, kann ich allerdings nicht beurteilen.» Casagrande erwartet nun, dass die Verantwortlichen die Sachbeschädigungen bezahlen müssten.

Wann die Gerichtsverhandlung stattfindet, steht noch nicht fest.

Umfrage Unter anderem wurden die zur Anklage gebrachten Fälle gegen die Randalierer öffentlich kommuniziert. Befürworten Sie das Vorgehen der Basler Staatsanwaltschaft? Ja

Nein

Abstimmen Ja 93.5% Nein 6.5% 123 Stimmen Ja 93.5% Nein 6.5% 123 Stimmen



(Basler Zeitung)