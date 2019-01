Linksextreme ziehen durch die Stadt

Am Freitagmorgen fällte das Strafgericht Basel-Stadt sein Urteil in 18 Fällen (vergleiche News-Ticker). Nach der Urteilseröffnung gruppierten sich um die 100 Personen vor dem Strafgericht Basel-Stadt und zogen in einer unbewilligten Demonstration durch den Steinengraben bis zum Untersuchungsgefängnis Waaghof.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen, bisher liegen keine Meldungen über Sachbeschädigungen vor. Die Demonstranten skandierten antikapitalistische Parloen und forderten Freiheit für alle Gefangenen. Danach marschierte der Zug weiter zum Theaterplatz, wo er sich auflöste. (hws)