Luxuswohnungen auf dem Bruderholz

Es dürfte eine hoch begehrte Wohnlage für Wohlhabende werden. Auf dem Bruderholz an der Novarastrasse, wo zurzeit noch das SRF-Studio Basel untergebracht ist, hat der Grosse Rat die Weichen für eine Überbauung gelegt. Denn im Frühling wird die ganze Basler SRG-Belegschaft in das neu erstellte Meret-Oppenheim-Hochhaus beim Bahnhofausgang Gundeldingen ziehen.

Die zwischen 50 und 80 Jahre alten, renovationsbedürftigen Gebäude auf dem Bruderholz sollen abgerissen werden. Damit wird ein Areal von rund 11 000 Quadratmetern frei für eine Überbauung mit 48 grosszügigen Wohnungen in dreigeschossigen Bauten – umgeben von Grünraum mit Feuchtbiotop, Kieswegen, Bäumen und Sitzgelegenheiten. Entwickelt haben die Pläne Morger Partner AG und Fontana Landschaftsarchitektur.

Gemäss Bebauungsplan soll die Wärmeversorgung als Nahwärmeverbund idealerweise für das ganze Areal geplant und realisiert werden.

Residenzpflicht für Käufer

Die Umzonung war im Grossen Rat unbestritten. Die Bau- und Raumplanungskommission hatte allerdings für den Fall, dass dort Eigentumswohnungen entstehen, mit knapper Mehrheit eine Residenzpflicht in die Vorlage aufgenommen. Käufer sollten demnach also auch selber in den Wohnungen leben. Dagegen wehrte sich die LDP, flankiert von der FDP. «Es ist ganz klar, dass die Residenzpflicht die Einnahmen mindern wird», sagte LDP-Fraktionssprecher Michael Koechlin.

Die SRG Region Basel werden das eingenommene Geld unvermindert in den Ausbau der Räumlichkeiten im Meret-Oppenheim-Hochhaus und in den Betrieb stecken. Da sei es seltsam, mit einer solchen Vorschrift die Einnahmen zu mindern. Die LDP stellte denn auch den Antrag, die Residenzpflicht ersatzlos zu streichen. Auch Baudirektor Hans-Peter Wessels zeigte sich nicht begeistert über diese Zusatzklausel. «Ich glaube, dass die Gefahr von Zweit- und Drittsitzen gering ist. Er bezweifelte auch, ob die Residenzpflicht in einer gerichtlichen Überprüfung bestehen würde.

Zum Schluss wurde der Antrag der LDP mit 36 Ja- zu 50 Nein-Stimmen abgelehnt. Die Zonenänderung und ein Bebauungsplan wurden oppositionslos mit einer Enthaltung angenommen. Die SRG Region Basel möchte im 2020 mit den Bauarbeiten beginnen. (Basler Zeitung)