Mann rammt ein Wartehäuschen

Die Fahrt eines 87-jährigen Automobilisten hat am Sonntagabend beim Bus-Wartehäuschen am Riehener Kohlistieg ein abruptes Ende gefunden. Warum er im Kreisel die Herrschaft über seinen Wagen verlor, sei unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Der 87-Jährige sei weder alkoholisiert gewesen noch unter Drogen oder Medikamenten gestanden, als er um halb neun Uhr spät verunfallte. Die Sanität brachte ihn zur Abklärung ins Spital.

(cj/sda)