Mann soll nicht mehr Oberhaupt sein

«Ich habe erst einmal leer geschluckt, als die erste gemeinsame Steuererklärung für mich und meinen Mann ins Haus flatterte», sagt Barbara Heer. Die SP-Grossrätin ist verheiratet und bekommt von der Steuerverwaltung Basel-Stadt daher keine eigene Identifikationsnummer mehr zugesprochen für die Erhebung der gemeinsamen Steuern. Die Steuern für das gemeinsame Einkommen laufen nun über die Identifikationsnummer des Mannes, die Frau kommt an zweiter Stelle.

Diesen alten Zopf, welcher der Gleichstellung von Frau und Mann nicht entspricht, möchte die 36-Jährige nun abschneiden. Daher hat sie im Parlament eine schriftliche Anfrage eingereicht, weil sie von der Regierung wissen wollte, wieso dem so sei.

Die BaZ-Leser hingegen ordnen die Gleichstellung in der Steuererklärung offenbar als ein nicht so drängendes Problem ein. Sie haben Heers Vorstoss Ende Jahr als den «unsinnigsten» im 2018 gewählt. Von rund 2000 Abstimmenden haben 600 auf die «Gleichstellung in der Steuererklärung» geklickt. Damit haben die Abstimmenden die Idee «Drämmli sollen Güter in die Stadt bringen» von SVP-Grossrat Heinrich Ueberwasser und die Forderung nach dreidimensionalen Fussgängerstreifen von Michelle Lachenmeier (Grüne) auf die Plätze verwiesen.

Jeder kennt die Steuererklärung

Heer sieht verschiedene Gründe darin, weshalb sie das Rennen gemacht haben könnte. «Zu diesem Thema haben alle etwas zu sagen. Jeder kennt die Steuererklärung und ist froh, wenn das Formular vom Tisch ist und die Steuern bezahlt sind.» Zudem sei die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ein Thema, das die Leute polarisiere und das Emotionen wecke.

Wohl deshalb habe Heer viele positive Zuschriften bekommen, als sie den Vorstoss im Juli lancierte. «Es waren Frauen und Männer, die sich bei mir bedankten, dass das Thema endlich mal angegangen wird.» Die Toggenburgerin führt das Interesse an dem Vorstoss auf die Bilder zurück, die er im Kopf wecke. «Mann vor Frau in der Steuererklärung tönt nach einem veralteten Familienbild.» So sei in den Schweizer Gesetzen denn auch bis 1987 festgeschrieben gewesen, dass der Mann das Oberhaupt der Familie ist und daher die Ansprechperson der Behörden. «Der Mann hatte bei Anliegen den Stichentscheid und konnte bestimmen.»

Alphabetische Reihenfolge

Die Steuerverwaltung müsste, falls sie den Vorstoss umsetzen will, nun die Software ändern und nicht mehr automatisch die Identifikationsnummer des Mannes zuerst vergeben. Ein Lösungsvorschlag ist gemäss Heer, dass die Identifikationsnummer für verheiratete Paare nach dem Alphabet gewählt wird. Möglich, dass dann zwar immer noch der Mann die Nummer vorgibt, der alte Zopf wäre allerdings abgeschnitten.

In der Beantwortung des Vorstosses durch die Regierung heisst es, dass die Steuerverwaltung eine Sonderlösung bei der Software anfordern müsste, weil sich Basel-Stadt in einem Verbund mit weiteren elf Kantonen befindet. Oder dass diese allesamt eine neue Praxis bezüglich der Identifikationsnummer beschliessen. «Bei der Steuerverwaltung heisst es, dass sie die Kritik ernst nehmen und bestrebt sind, technisch mögliche Lösungen anzubieten», sagt Heer. Sie ist seit März 2018 im Grossen Rat. Neben der Gleichstellung setzt sie sich für Themen wie Integration, Religionspolitik und Universitätspolitik ein. (Basler Zeitung)