Mann von drei Schlägern verletzt

Drei Männer haben am späten Mittwochabend in der Feldbergstrasse in Basel einen 38-Jährigen angegriffen. Der Mann wurde in die Notfallstation eingewiesen, nachdem er verletzt zum Messeplatz gegangen war.

Die drei Personen hatten den Mann zwischen 22.15 und 22.30 Uhr bei der Bushaltestelle in der Feldbergstrasse angegangen, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte. Während zwei ihn hielten, schlug der Dritte auf den Mann ein. Anschliessend entfernten sich die Angreifer. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Opfer und Täter kennen. (cj/sda)