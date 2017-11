Mehr Lohn für Nordwestschweizer Gärtner

Die Sozialpartner im Gärtnergewerbe beider Basel heben per Jahresbeginn 2018 die Mindestlöhne der Gartenbau-Fachbetriebe in diversen Kategorien um je 50 Franken an. Zudem wird die Gesamtlohnsumme aller dem GAV unterstellten Arbeitnehmer um 0,7 Prozent erhöht.

Jener Teil der Lohnsummenerhöhung, der bei den Garten- und Landschaftsbaubetrieben nach der Anpassung der Mindestlöhne verbleibt, soll individuell verteilt werden. Dies teilte die paritätische Regionalkommission Gärtner BS/BL am Montag mit.

Lohnsumme um 0,7 Prozent erhöht

Bei den übrigen Betrieben, darunter den Produzenten etwa von Blumen, werde wie bisher das Verhandlungsergebnis von Jardin Suisse übernommen. Demzufolge wird die Lohnsumme um 0,7 Prozent erhöht und dies individuell verteilt.

Gesamtarbeitsvertrags-Partner sind der Gärtnermeisterverband beider Basel und die Regionalsektion der Gewerkschaft Grüne Berufe Schweiz. Der allgemeinverbindliche regionale Gärtner-GAV gilt für gegen 1000 Angestellte. (dou/sda)