Michael Willi neuer Präsident der Theatergenossenschaft Basel

Die Basler Regierung hatte Willi am 8. Mai in den Verwaltungsrat gewählt, wie es in einer Regierungsmitteilung vom Dienstag heisst. In der Folge habe der Verwaltungsrat, der sich selber konstituiert, Willi einstimmig zur Wahl als Präsidenten vorgeschlagen. Die Amtsperiode dauert vom 2. August 2019 bis Ende Juni 2023.

Michael Willi ist seit 2014 Kommunikationschef der Novartis AG in Basel. Er lebt in Riehen. Samuel Holzach steht seit Sommer 2013 an der Spitze der Theatergenossenschaft. Er hatte im vergangenen Herbst seinen Rücktritt per Sommer 2019 angekündigt. (sda)