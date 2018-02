Mit Zuversicht ins neue Jahr

Die Zukunft des Schweizerischen Architekturmuseums ist gesichert. Wenigstens mittelfristig hat das Museum eine Lösung gefunden, wie es die 300'000 Franken, die der Bund künftig einsparen will, kompensieren wird. Stiftungsratspräsident Samuel Schultze erklärte gestern an einer Medienkonferenz im Museum, dass man gerade rechtzeitig ein Legat von einer nicht genannten Person bekommen habe, auf das man in den nächsten vier Jahren zurückgreifen könne.

Das S AM, wie sich das Schweizerische Architekturmuseum abkürzt, ist eines jener Museen, die der Bund nicht mehr fördern will. Weil es keine eigene Sammlung besitzt und vor allem in den Bereichen Ausstellung und Vermittlung tätig ist, wird es vom Bund nicht mehr als förderungswürdig eingestuft. Der Bund hat das Museum von 2014 bis 2017 mit 300'000 Franken im Jahr unterstützt. Im Jahr 2018 bekommt das Museum vor dem endgültigen Aus quasi zum Trost noch 210'000 Franken aus Bern. Danach ist Schluss.

Springt Kanton in die Bresche?

Gemäss Schultze laufen zurzeit die Verhandlungen mit dem Kanton Basel-Stadt, der bisher 80'000 Franken zum jährlichen Budget beigetragen hat. Man hofft beim Museum auf eine substanzielle Erhöhung dieses Betrags, ansonsten wäre das Legat nach vier Jahren restlos aufgebraucht.

Das Museum hatte im Jahr 2016 einen Eigenfinanzierungsgrad von fast siebzig Prozent. Bei einem Totalaufwand von 1,2 Millionen Franken stammten 850'000 Franken der Erträge von privaten Geldgebern. Sie setzen sich aus Zuwendungen von Firmen aus der Baubranche, von Privaten, Berufsverbänden, Stiftungen und Mieten aus dem Domushaus am Pfluggässlein zusammen, das der Stiftung gehört. Der Rest kam von Bund und Kanton. Die Besucher werden auf 28'000 im Jahr beziffert, spielen aber bei der Finanzierung eine nur marginale Rolle.

Verankerung schweizweit

Die Medienkonferenz nutzte Andreas Ruby dafür, Rückschau auf sein erstes Jahr als Direktor des S AM zu halten. Mit seiner Eröffnungsausstellung «schweizweit» hat er Anfang 2017 einen Überblick über aktuelle Schweizer Architektur gegeben, an dem sich 162 Architekturbüros beteiligt haben. Die Ausstellung war nicht zuletzt der Versuch, das Basler Museum, das sich als Schweizerisches Architekturmuseum versteht, in den Architekturszenen in allen vier Landesteilen besser zu verankern. Ruby wies stolz darauf hin, dass die Ausstellung bereits in Lugano und München zu Gast war und jetzt im zweitgrössten Architekturmuseum Frankreichs, in Bordeaux, zu sehen sei. Auch eine Reise der Ausstellung nach Kiew ist geplant.

Die zweite grosse Ausstellung des vergangenen Jahres befasste sich mit Bauten von Schweizer Architekten im Ausland. «In Land aus Land. Swiss Architects abroad» stellte unter anderem die Frage, wie die Erfahrungen im Ausland die Baupraxis von schweizer Architekten im Inland beeinflussen.

Zur laufenden Ausstellung «Bengal Stream. The Vibrant Architecture Scene of Bangladesh» äusserte sich Ruby begeistert. Es sei die erste Ausstellung weltweit, die sich mit der Architektur in diesem Land befasse. Gezeigt werden Modelle und Fotos von Bauten, die vorbildliche Lösungen für die klimatischen und sozialen Gegebenheiten des tropischen Landes vorschlagen und in der Regel mit einem sehr beschränkten Budget errichtet werden. Die Architekturszene in Bangladesh verdankt viel den Impulsen, die der amerikanische Architekt Louis Kahn mit dem Bau des phänomenalen Parlamentsgebäudes in Dhaka (Bauzeit 1964-1982) ins Land gebracht hat.

Landschaft und Dichtelust

Geplant sind in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 Ausstellungen über die Landschaft Schweiz, wie sie der in Brüssel lebende und aus dem Wallis stammende Fotograf Pierre-Philippe Hofmann auf seinen ausgedehnten Wanderungen eingefangen hat, sowie über die Transformation von altem Wohnraum in neue, zeitgemässe Wohnungen. Schliesslich steht eine Ausstellung zum Thema «Dichtelust» auf dem Programm, die das Horrorbild von zugebauten Städten, Hochhausghettos und überwucherten Stadtkernen korrigieren will. Mit diesen Themen, die Architektur in ihren sozialen Zusammenhang stellen, will sich das Architekturmuseum in die aktuellen Debatten um Städtebau einmischen.

Das Museum wird sich auch verstärkt mit dem Problem von Architektursammlungen befassen. Die wichtigsten Sammlungen mit Bauplänen und -modellen befinden sich an den Architekturhochschulen in Zürich, Lausanne und Mendrisio, mit denen das S AM eine Zusammenarbeit anstrebt. Während die Hochschulen sich mit der Konservierung der Sammlungen beschäftigen sollen, will das Museum sich für die Ausstellung derselben stark machen. 2020 ist in Basel eine erste gemeinsame Schau unter dem Titel «Béton Fédérateur» geplant.

Das Architekturmuseum gab schliesslich auch bekannt, dass es mit Michèle Thüring eine neue Geschäftsführerin mit grosser Erfahrung im Museumswesen gewinnen konnte. Michèle Thüring, die in Basel studiert hat, war zuletzt beim Museum für Kommunikation in Bern tätig, zuvor beim Bernischen Historischen Museum und beim Kunstmuseum Bern. (Basler Zeitung)