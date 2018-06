«Mit mir sind die Chancen grösser»

BaZ: Frau Herzog, die Steuervorlage 17 soll in Basel-Stadt bereits im nächsten Jahr umgesetzt werden. Wie realistisch ist dieses Ziel?

Eva Herzog: Die WAK (Wirtschafts- und Abgabekommission; Anm. d. Red.) des Grossen Rates berät derzeit das Geschäft. Die Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Bericht rechtzeitig zu verabschieden, damit die Vorlage noch im September im Parlament behandelt werden kann. In diesem Fall könnte die Reform per 1. Januar 2019 in Kraft treten. Bei einem Referendum könnte im Februar abgestimmt werden. Das wäre der ähnliche Zeitplan wie in Bern. Wenn der Bund die ersten Massnahmen auf 2019 in Kraft setzen kann, sollten wir auch bereit sein.

Im Ständerat haben Linke und Bürgerliche einen Deal erzielt: Die Steuerreform soll mit der AHV-Sanierung verknüpft werden. Wie gross ist noch die Gefahr eines Referendums?

Einige Gewerkschaften in der Westschweiz haben es bereits angekündigt. Die Drohung steht weiterhin im Raum, obwohl man aus meiner Sicht mit dem Hinweis auf das, was erreicht wurde, darauf verzichten könnte: Mit der AHV-Finanzierung ohne die Erhöhung des Frauenrentenalters kommt man der linken Seite und den Gewerkschaften entgegen. Die Dividendenbesteuerung von 50 Prozent dient hingegen dem Gewerbeverband und dem Verband der Familienunternehmen.

Es scheint, dass die Bürgerlichen bei der Steuervorlage 17 mehr Bereitschaft zeigen, einen Deal zu finden.

Was der Kompromissbereitschaft hilft, ist, dass sowohl Mitte-Links als auch die Bürgerlichen eine Abstimmung verloren haben: die einen bei der AHV, die anderen bei der Steuerreform. Dadurch konnten zwei Vorlagen miteinander verknüpft werden – eine sehr clevere Idee und der Schlüssel zum Erfolg.

In Basel-Stadt ist ein ähnlicher Deal gelungen: Alle mussten etwas geben und haben dafür etwas erhalten. Doch Statt Lob hagelt es Kritik – ausgerechnet von Ständerätin Anita Fetz, Ihrer Basler Parteikollegin. Steuersenkungen seien nicht im Interesse von Basel, sagt sie. Sind Sie überrascht?

Die SP Schweiz kündigte bereits in ihrer ersten Medienmitteilung an, dass eine Steuersenkung für Unternehmen zulasten der Bevölkerung auf kantonaler Ebene bekämpft werden müsse. Für Basel-Stadt trifft das aber nicht zu. Im Gegenteil. Wir konnten ein Gesamtpaket für die Bevölkerung und die Wirtschaft schnüren. Die Bevölkerung wird um 150 Millionen Franken pro Jahr entlastet. Bei der SP und den Gewerkschaften gibt es jedoch Exponenten, die nur auf den Steuersatz schauen und nicht wollen, dass dieser sinkt. Der Steuersatz ist aber nur ein Element der Reform. Wenn wir auch für internationale Unternehmen weiterhin attraktiv sein wollen, dann müssen wir ein neues Modell wählen und neue Steuersätze mit neuen Instrumenten kombinieren.

Können Sie die SP Basel-Stadt für dieses Anliegen gewinnen?

Parteipräsident Pascal Pfister war bei den Gesprächen dabei. Es hat mich sehr gefreut, dass er den ausgehandelten Kompromiss mitträgt. Und er ist auch nicht der Einzige. Wichtig ist, dass das Gesamtpaket stimmt und sich nicht verschlechtert. Dann stehen die Chancen gut.

Sie haben Anita Fetz vorgeworfen, nicht die Interessen des Kantons zu vertreten. Es entsteht der Eindruck, dass die Ständerätin und die Regierungsrätin nicht miteinander reden.

Mich hat ihre Reaktion ehrlich gesagt auch gewundert. Denn wir sind seit Jahren im Gespräch deswegen. An den Sessionsgesprächen haben wir die Interessen des Kantons dargelegt. Sie war auch bei uns im Departement, als die Arbeiten an einer neuen Vorlage wieder angefangen haben. Ich werde das Gespräch suchen, um Missverständnisse zu klären. Anita spricht davon, dass die Gewinnsteuern von 22 auf 13 Prozent sinken. Aber das ist zu kurz gedacht: Im heutigen System liegt die Belastung bei im Schnitt 12,6 Prozent, keineswegs bei 22 Prozent. Der Kompromiss soll Steuersubstrat und Arbeitsplätze erhalten, dafür setze ich mich ein.

Themawechsel: Wegen eines Budgetpostulats des Grünliberalen David Wüest-Rudin darf der Kanton für 2019 sein Budget nicht erhöhen. Sie haben daraufhin Sparmassnahmen in der Höhe von 40 Millionen angekündigt.

Wir haben nicht einfach Sparmassnahmen angekündigt, sondern gesagt, dass diese Forderung erstens eine schlechte Idee ist, zweitens falsch begründet wurde und dass sie drittens 40 Millionen kosten würde.

Wieso eine schlechte Idee?

In Zeiten von Überschüssen ein Sparpaket umzusetzen, ist nicht notwendig und für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar. Das Budget auf dem Niveau des Vorjahres einzufrieren, das klingt so einfach. Wir haben aber ein Kostenwachstum in Bereichen, die wir nicht beeinflussen können. Also müssen wir in anderen Bereichen Einsparungen vornehmen und im Umfang von 40 Millionen Massnahmen finden. Und die können nicht einmalig sein, sonst fallen dann im folgenden Jahr einfach höhere Kosten an. Ausserdem sind für diesen Umfang Grossratsentscheide und Gesetzesänderungen notwendig.

Haben die Departemente ihre Sparvorschläge bereits präsentiert?

Wir sind dabei, Massnahmen zu suchen und werden das Resultat dieser Analyse mit dem Budget vorlegen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Die Bürgerlichen werfen der Regierung Trötzeln vor. Der Sparauftrag werde dazu missbraucht, Geschäfte zu verhindern.

Wo genau sollen wir das getan haben?

Zum Beispiel beim Schaffhauserrheinweg oder bei der Augenklinik.

Die Bürgerlichen wollen, dass gespart wird, kritisieren dann aber die Regierung, wenn sie es tut. Wir nehmen den Sparauftrag sehr ernst. Ich weiss nicht, wieso sie auf die Idee kommen, dass wir trötzeln.

Im Gegensatz zu anderen Kantonen geht es Basel-Stadt sehr gut; der Kanton ist reich. Könnte da nicht noch viel mehr gespart werden?

Reich ist ein schwieriges Wort. Wir sind wirtschaftsstark, haben aber auch eine hohe Verschuldung. Weil wir wirtschaftsstark sind, sind wir ein Geberkanton und bezahlen über 170 Millionen Franken in den Finanzausgleich. Wir erbringen viele Zentrumsleistungen. Zum Teil auf hohem, aber offenbar dennoch auf adäquatem Niveau – es beklagt sich zumindest niemand. Sobald man irgendwo sparen will, etwa beim Bildungswesen, gibt es Beschwerden. Niemand will zum Beispiel bei der Uni weniger ausgeben. Ich habe das Gefühl, dass die Leute die Leistungen schätzen, die der Staat erbringt.

Sprechen wir über Sie, Frau Herzog. Im Zusammenhang mit dem parteiinternen Ständeratswahlkampf zwischen Ihnen und Beat Jans hat sich die BaZ in der SP Basel-Stadt umgehört. Sie gelten als unnahbar; man nennt sie auch «die Eiskönigin». Wie gehen Sie damit um?

Dass man mit meiner Arbeit zufrieden sei, habe ich mindestens so oft gelesen. Wenn man mir weder sachlich noch politisch etwas vorwerfen kann, geht man eben auf die persönliche Ebene. Das ist schade.

Sie erkennen sich nicht in dem Bild, das von Ihnen gezeichnet wird?

Nein, wer mich kennt, der weiss das auch.

Und stimmt es, dass Sie Leute am Telefon beschimpfen?

Ich bin weder zuckersüss, noch die Sanftmut in Person, ich kann schon einmal laut werden, am ehesten wenn mir etwas zu Unrecht unterstellt wird – das verletzt meinen Gerechtigkeitssinn. Aber wenn dies ein Kommunikationsmittel von mir wäre, hätte ich in den letzten Jahren nicht viel erreicht. Ich sehe mich eher als eine vermittelnde Person ohne Berührungsängste, die gerade auch Leute mit unterschiedlichen Positionen an einen Tisch holt und den Kompromiss sucht.

Als Magistratin haben Sie Regierungsverantwortung, müssen die Kollegialität wahren und die Interessen der Pharma vertreten. Gleichzeitig wird aber von Ihnen erwartet, dass Sie für die Werte der Partei einstehen. Im Gegensatz zu Nationalrat Beat Jans, einem begnadeten Rhetoriker, haben Sie es viel schwerer, sich innerhalb der SP zu positionieren.

Jedes Exekutivmitglied ist in dieser Rolle. Nehmen Sie das Beispiel eines liberalen Bürgerlichen. Er wird in die Regierung gewählt, übernimmt die Schulen oder die Polizei und sieht sofort, dass Leistungen etwas kosten. Ich glaube, hier geht es allen in der Regierung gleich, wir sitzen im selben Boot: In der Exekutive werden Entscheide gefällt, die konkrete Auswirkungen haben. Im Parlament kann man mehr Parteipolitik betreiben. Vor allem im Nationalrat. Im Ständerat ist das anders, dort vertritt man stärker die Interessen des Kantons.

Ähnlich wie ein Regierungsrat.

Genau. Als Regierungsmitglied bringe ich die Voraussetzungen mit für den Ständerat. Viele Ständeräte sind ehemalige Regierungsräte. Es passt. Als Regierungsrätin kenne ich meinen Kanton gut und weiss auch, wie es in anderen Kantonen läuft, weil wir unter den Regierungen Kontakt haben. So entwickelt man Verständnis für unterschiedliche Ausgangslagen und ist bereit, Kompromisse zu finden, die für alle stimmen.

Können Sie dabei die Werte der SP vertreten?

Ich sehe keine Diskrepanz zur Partei. Schauen Sie, was wir in den 13 rot-grünen Regierungsjahren alles erreicht haben. Wir haben Schulden abgebaut, Steuern gesenkt, auf sehr soziale Weise für die natürlichen Personen, aber auch für Unternehmen. Wir haben die Pensionskasse saniert. Die Sozialausgaben sind seit 2008 um ungefähr 300 Millionen gestiegen. Das hat zwar auch mit den höheren Fallzahlen zu tun, die wir aber nie zum Anlass genommen haben, um Leistungen abzubauen. Im Gegenteil, wir haben die Prämienverbilligungen und die Familienmietzinsbeiträge ausgebaut. Sozialleistungen, Bildung, Tagesbetreuung sind alles Themen, die meiner Partei wichtig sind. Gleichzeitig haben wir aber auch ein Interesse daran, dass die Unternehmen am Standort Basel bleiben. Alles andere wäre verantwortungslos. Ein attraktiver Wirtschaftsstandort schafft Arbeitsplätze und bringt Steuereinnahmen. In den vergangenen zehn Jahren wurden 20 000 Arbeitsplätze geschaffen und Basels Bevölkerung nimmt wieder zu.

Finden Sie mit dieser Botschaft Gehör in der SP?

Aber sicher. Das sind doch SP-Werte, auch ein starker Werkplatz und gesunde Finanzen gehören dazu.

Trotzdem scheint Beat Jans die besseren Chancen zu haben, nominiert zu werden.

Beat war Parteipräsident, zusammen haben wir damals die rot-grüne Regierungsmehrheit in Basel erreicht. Wir haben zusammen gekämpft, uns immer gut verstanden – wir werden auch das überstehen. Im Hinblick auf die Nomination muss sich unsere Partei überlegen, um welches Mandat es geht. Es geht doch um die Frage, wie sich die SP den Ständeratssitz am ehesten sichert. Wir müssen diskutieren, wie wir unsere Leute am besten einsetzen. Vielleicht interessiert sich Beat ja auch einmal für ein Regierungsamt? Ich würde ihn wählen. Wir haben die luxuriöse Situation, viele gute Leute zu haben. Wieso also risikoreiche Pfade beschreiten, wenn es auch sicherere gäbe? Mich aufzustellen heisst nicht gegen Beat Jans zu sein.

Ist das Werbung in eigener Sache?

Ich mache das gar nicht gerne. Aber mit mir sind die Chancen, den Ständeratssitz zu holen, grösser.

Warum?

Wir haben in Basel-Stadt nur einen Ständeratssitz. Um diesen zu gewinnen, muss man über 50 Prozent der Stimmen machen. Dafür braucht es auch die Stimmen in der Mitte. Ich glaube, dass ich sie gewinnen könnte. Ich politisiere in einer erfolgreichen rot-grünen Regierung und spüre Rückhalt in der Bevölkerung. Menschen bedanken sich bei mir für die Arbeit, die ich für Basel-Stadt leiste. Das rührt mich jedes Mal und motiviert mich unglaublich, weiterzumachen. Viele Leute fänden eine Kandidatur gut, das sagen sie mir auch – das ist meine Motivation, für diese Menschen und für unseren Kanton in Bern etwas zu erreichen.

Wie wichtig ist der Frauenbonus?

Ich würde es eher so formulieren: Dass ich eine Frau bin, ist nicht allein der Grund, wieso man mich wählen würde. Sondern, weil ich als Frau einen guten Job mache. Das macht Frauen stolz, und das sagen sie mir auch. Ich habe eine Art Vorbildfunktion für andere Frauen, die ähnliche Ämter anstreben.

Man spricht immer nur vom SP-internen Rennen. Den eigentlichen Wahlkampf gegen einen bürgerlichen Kandidaten blendet man dabei aus. Wird der Gegner unterschätzt?

Es ist vielleicht eine Taktik der Bürgerlichen, Beat Jans zu loben und ihn schon als Sieger zu feiern.

Wieso soll das eine Taktik sein?

Vielleicht erhoffen sie sich damit grössere Chancen auf einen Sitz. Vor allem, wenn sie eine Frau aufstellen. Ich würde die Bürgerlichen nicht unterschätzen, weil sie nach so vielen Jahren unbedingt zurück in den Ständerat wollen. Sie werden alles daran setzen, ebenso wie bei den nächsten Regierungsratswahlen, die rot-grüne Mehrheit zu knacken.

Wie sieht Ihre Zukunft aus, wenn Sie nicht nominiert werden?

Das weiss ich nicht, ich habe noch keinen Plan B. Zuerst würde ich Ferien machen. Ich war immer gesellschaftlich engagiert, das würde ich sicher weiterhin sein.

Könnten Sie sich vorstellen, neben dem Ständerat auch für den Nationalrat zu kandidieren?

Wenn das meine Partei sinnvoll fände, könnte ich mir das durchaus vorstellen.

(Basler Zeitung)