Mitwirkung schürt falsche Hoffnung

In der St.-Alban-Vorstadt schwelt seit Längerem ein Konflikt zwischen dem Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) und den Anwohnern. Die Pläne des BVD, die Strasse, wie die Rittergasse beim Münster, einzuebnen und die Trottoirs abzuschleifen, stossen auf Widerstand, weil die Quartierbewohner einen Sicherheitsverlust fürchten.

Konflikte wie dieser häuften sich in den letzten Jahren, weshalb die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats den Umgang der Behörden mit Artikel 55 der basel-städtischen Kantonsverfassung rügt. Der Artikel gesteht bei Veränderungen im Quartier besonders betroffenen Anwohnern eine «Mitwirkung» zu. Die GPK schreibt: «Solche Fälle zeigen, dass mit dem Begriff ‹Mitwirkung› bei der Bevölkerung falsche Hoffnungen geschürt werden.»

Auf die Frage, was unter «Mitwirkung» zu verstehen sei, antwortet Stadtentwickler Lukas Ott: «Gemäss Paragraf 55 der Kantonsverfassung soll die Quartierbevölkerung in den Meinungs- und Entscheidungsprozess der Behörden einbezogen werden in Belangen, die sie besonders betreffen. Das Vorgehen ist gemäss Verordnung, dass die zuständige Behörde die Quartierbevölkerung anhört.» Über dieses Verfassungszitat geht Otts Antwort nicht hinaus. Was also unter «Mitwirkung» zu verstehen ist, bleibt unklar.

Es muss Handlungsspielraum bestehen

Daniel Hofer, Sprecher des bei Mitwirkungen meistens zuständigen BVD, erklärt auch nicht, was unter Mitwirkung zu verstehen ist. Er sagt lediglich, wann diese aus Sicht des BVD nicht möglich ist: «Eine Mitwirkung nach Artikel 55 ist nur sinnvoll, wenn überhaupt Handlungsspielraum bei Projekten besteht, ansonsten weckt sie nur unerfüllbare Hoffnungen.» Bei der Umgestaltung der St.-Alban-Vorstadt müssten gesetzliche Vorgaben, Sicherheitsnormen sowie die technischen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Zudem würde der Entwicklungsrichtplan Innenstadt gelten. Dieser lege fest, wie solche Vorstadtstrassen ausgestaltet sein müssen, erklärt Hofer.

CVP-Grossrätin und GPK-Mitglied Beatrice Isler kritisiert den Umgang der Behörden mit Artikel 55: «Der Artikel weckt bei den Anwohnern falsche Erwartungen. Es muss besser kommuniziert werden, wann eine tatsächliche Mitentscheidung möglich ist und wann betroffene Anwohner lediglich angehört werden.» Wenn man nicht so vorgehe, entstehe Frust, so Isler.

Auch alt Grossrat Roland Stark (SP) äussert Kritik. Als ehemaliger Präsident des Verfassungsrats hat er die Kantonsverfassung mitausgearbeitet. Stark hält fest: «In der Regierung, insbesondere im BVD, ist der erwähnte Artikel 55 noch nicht verinnerlicht worden. Jedenfalls werden Sinn und Geist der Bestimmung nicht begriffen.» Die Idee des Artikels sei, Anwohner möglichst früh einzubeziehen, so Stark. «Der Runde Tisch kommt irgendwann, oft ist aber dann schon entschieden worden», erklärt er.

Umsetzen oder Abschaffen

Dass gemäss BVD eine Mitwirkung nicht immer möglich sei, stellen Anwohner infrage. Claudio Bachmann aus der St.-Alban-Vorstadt, sagt: «Der Einwand des BVD mit den Sicherheitsnormen und Vorschriften dient nur als Vorwand, um sich nicht mit jedem Sonderwunsch der Anwohner auseinandersetzen zu müssen.» Unabhängig davon, wie man Artikel 55 auslege, könne es nicht sein, dass eine von 150 Anwohnern unterzeichnete Petition gegen die Einebnung der St.-Alban-Vorstadt beim Kanton auf taube Ohren stosse, sagt Bachmann. Ins gleiche Horn stösst Nadine Gautschi von der FDP Grossbasel Ost. Sie ist von der Verschiebung beziehungsweise Aufhebung der Tramhaltestellen Bruderholz und Airolostrasse betroffen. Gautschi: «Ich erlebe die Umsetzung des Artikels seit 2011 eins zu eins mit. Das BVD übergeht kontinuierlich die Wünsche von uns Anwohnern.» Auch sie kritisiert den Umgang mit Artikel 55: «Entweder man setzt den Artikel um und bezieht die Anwohner bei Entscheidungsfindungen wirklich mit ein oder man lässt es gleich bleiben.» Ansonsten betreibe man grossen Aufwand für Treffen zwischen Anwohnern und Behördenvertretern, die letztlich doch nichts bringen würden, so Gautschi.

Das Argument des BVD, wonach der Spielraum oft eingeschränkt sei, lässt auch Gautschi nicht gelten: «Der Ermessensspielraum, der ohne Zweifel besteht, wird ignoriert.»

Ähnliche Meinungen sind auch in der GPK vertreten. FDP-Grossrat und GPK-Mitglied Erich Bucher sagt: «Der Artikel ist verwirrend. Geht es um echte Mitbestimmung oder lediglich um eine Anhörung?» Falls Letzteres der Fall sei, solle man den Artikel streichen, meint Bucher und fügt an: «Eine Anhörung muss nicht in die Verfassung.»

Teilweise Einsicht

Um die Situation zu verbessern, empfiehlt die GPK eine «Anpassung der Spielregeln» rund um Artikel 55 und eine Klärung der «missverständlichen Punkte». GPK-Mitglied Bucher konkretisiert: «Wir empfehlen, klarer zu machen, was mit dem Begriff ‹Mitwirkung› gemeint ist, und Anwohner auch dann einzubeziehen, wenn der Spielraum nach Ansicht des BVD klein ist.» Ferner werde eine bessere Kommunikation empfohlen: Anwohner sollen wissen, wann sie mitwirken können und wann sie lediglich angehört werden, so Bucher.

Zumindest betreffend Kommunikation gelobt Stadtentwickler Lukas Ott Besserung: «Wir werden künftig die Unterscheidung zwischen Anhörungen und weiterführenden Partizipationsverfahren für alle Beteiligten deutlicher und den jeweiligen Handlungsspielraum besser erkennbar machen.»

Umfrage Die Verfassung räumt der Bevölkerung bei Planungen eine Mitwirkung ein. Zu viel erwarten darf man aber nicht. Ist Artikel 55 eine Mogelpackung? Ja

Nein

Abstimmen Ja 87.8% Nein 12.2% 295 Stimmen Ja 87.8% Nein 12.2% 295 Stimmen



(Basler Zeitung)