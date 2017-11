Mob verprügelt Mann nach Barbesuch

Nach einem Besuch einer Bar in Basel ist ein Mann am frühen Sonntagmorgen von einer Gruppe mit rund sieben Personen zu Boden geschlagen worden. Die Sanität brachte den 27-Jährigen mit Kopfverletzungen ins Spital.

Der Mann war um 4.30 Uhr mit zwei Kollegen nach einem Besuch in der Bar Rouge auf dem Messeplatz an der Gruppe vorbeigegangen, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Montag mitteilte. Nach einer verbalen Auseinandersetzung aus bislang ungeklärten Gründen gingen die Männer auf den erheblich alkoholisierten 27-Jährigen los.

Die Täter liessen von ihrem Opfer ab, als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma erschienen. Die Täter flüchteten in einem Taxi mit deutschen Kontrollschildern in Richtung Riehenring. Eine Fahndung blieb erfolglos. Drei der Täter werden als 20- bis 30-jährige Weisse beschrieben, die deutsch gesprochen hätten. Über die weiteren Täter liege kein Signalement vor. (amu/sda)