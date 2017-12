Mob verprügelt zwei Männer

Am frühen Sonntagmorgen sind ein 31-Jähriger und ein 68-Jähriger bei einem Angriff durch eine Gruppe in der Basler Klybeckstrasse verletzt worden. Die Polizei konnte in diesem Zusammenhang zwei junge Männer festnehmen, die zuvor in Richtung Rhein geflüchtet waren.

Zunächst sei der 31-Jährige unvermittelt durch eine Gruppe von acht bis zehn Personen angegriffen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mit. Dieser sei zu Boden geschlagen und dann mit Tritten an Körper und Kopf malträtiert worden. Daraufhin kam dem 31-Jährigen ein 68-Jähriger zu Hilfe, der dabei ebenfalls verletzt wurde. Beide Opfer seien ins Spital eingewiesen worden, so die Staatsanwaltschaft. Passiert ist der Angriff zwischen der Offenburgerstrasse und dem Bläsiring um 6.30 Uhr.

Die Polizei konnte bereits kurze Zeit später zwei 22-jährige Schweizer festnehmen. Sie fahndet derzeit noch nach weiteren mutmasslichen Tätern - es könne sich dabei um dunkel gekleidete, südländische Männer handeln. Der Tathergang und der Grund des Angriffs sind laut Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht geklärt. (amu/sda)