Morgen wird geschwommen

Es gehört mittlerweile zum festen Basler Jahresprogramm wie die Fasnacht und die Herbstmesse: das Basler Rheinschwimmen.

Zum 38. Mal findet es nun statt. Und alles hat die Basler Sektion der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) in Zusammenarbeit mit den Basler Rettungskräften dafür vorbereitet. Wenn das Wetter stimmt, dürfen die Organisatoren über 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten. Der Start wird am Dienstag, 14. August, um 18 Uhr auf der Höhe des Schaffhauserrheinwegs 93 sein. Das Ziel ist rheinabwärts auf der Höhe der Leuengasse.

Der gesamte Zug der Schwimmenden wird von SLRG-Rettungsschwimmern begleitet. Zudem sind die Rheinpolizei und der Wasserfahrverein im Einsatz. Und weiter steht der Sanitätsdienst bereit. Alle wesentlichen Stellen im Sicherheitsdispositiv sind durch Funk untereinander und mit dem Notfalldienst verbunden.

Der Rhein als Erholungsraum

In den letzten Jahren ist der Rhein zum grossen Erholungsraum geworden. Tausende schwimmen inzwischen im Rhein und haben auch einen dieser farbigen Schwimmsäcke, in denen die Kleider verstaut werden können. Für all jene, die nicht über einen solchen Sack verfügen, bietet die Organisation einen Kleidertransport an. Auf der Höhe des Schaffhauserrheinwegs 75 wird zudem die Krebsliga beider Basel einen Stand haben und über Hautkrebs informieren sowie kostenlos auffällige Muttermale untersuchen.

Das Basler Rheinschwimmen findet morgen Dienstag, 14. August 2018 statt. Bei Gewitter kann der Traditionsanlass wegen Gefahr durch Blitzeinschlag jedoch kurzfristig verschoben oder abgesagt werden. (Basler Zeitung)