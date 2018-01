Motorfahrzeugkontrolle Basel-Stadt verliert 31'000 Franken

Der zu Beginn des Jahres versandte Brief der Motorfahrzeugkontrolle (MFK) mit der Rechnung für die Motorfahrzeugsteuer enthält gemäss der Kantonspolizei einen unvollständigen Einzahlungsschein. Aufgrund eines Fehlers ist mit diesem das Bezahlen auf der Poststelle nicht möglich. Aus diesem Grund wird der Brief, der jährlich an rund 60'000 Fahrzeughalter geht, neu versandt - diesmal mit vollständigem Einzahlungsschein. Der Fehler verursacht zusätzliche Versandkosten in der Höhe von 31'000 Franken.

Auf dem Einzahlungsschein des ersten Briefs fehlt eine Codierzeile, die für das maschinelle Einlesen benötigt wird. Das Bezahlen per E-Banking ist hingegen möglich, wenn die Angaben manuell eingegeben werden. Die Zahlungsfrist wurde bis zum 15. März um einen Monat verlängert.

(Aaron Rudolf von Rohr)