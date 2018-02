Nach Forellenwahn der Hühnerexzess

Als Gabrielle Chiarello in der BaZ die Geschichte über den Umgang des Basler Veterinäramts mit dem Wirt der «Walliser Kanne» und den Auflagen für den Verkauf von frischen Forellen blau (100'000 Franken Investition für weniger als zehn Fische) gelesen hatte, litt sie mit dem von amtlichen Auflagen bedrängten Wirt mit, als wäre es ihr selber passiert. Nicht dass ihre Auseinandersetzung mit denselben Protagonisten von ähnlicher Tragweite ist. Aber Gabrielle Chiarello ist mit gleichen Mustern aus dem Veterinäramt konfrontiert, nachdem sie eine Handvoll Zwerghühner der Rasse Serama auf ihrem Balkon in der Nähe des Spalentors zu halten begann: anmassendes Auftreten, eine pedantische Kontrolle und Forderungen, die weit über das Tierschutzgesetz hinausgehen und dort nicht verankert sind. Wie beim Wirt der «Walliser Kanne».

Mit offenen Karten hat das Amt nicht gespielt, als man Chiarello die erste Aufwartung machte: Es seien Klagen eingegangen. Um welche Beanstandung es sich handle, wollte man ihr selbst auf mehrfaches Nachfragen nicht sagen. Nichts Konkretes wurde vorgelegt. Vermutlich stänkerte derselbe Nachbar, der schon vor Gericht erfolglos gegen die Hühnerhalterin geklagt hatte. Er dürfte seinen Kampf nach seinem Misserfolg ins Veterinäramt getragen haben. Jedenfalls meldete sich aus heiterem Himmel die stellvertretende leitende Amtstierärztin. Jene Amtsperson, die dem Wirteverbandspräsidenten Josef Schüpfer das Leben schwer macht und die nach der BaZ-Berichterstattung über den «Forellenwahn in der ‹Walliser Kanne›» die Namensnennung gerichtlich mit superprovisorischer Verfügung verbieten lässt, obschon sie im Staatskalender aufgeführt ist. Sie wolle die Hühnerhaltung auf dem Balkon inspizieren, forderte sie. Das war vor anderthalb Jahren; abgeschlossen ist die Sache noch immer nicht.

Ziviler Widerstand

«Es kam mir reichlich seltsam vor – eine Tierärztin, die jetzt in Privathäusern Vogelvolieren kontrollieren will», sagt Chiarello. Aber ganz versperren wollte sich die Hobby-Hühnerhalterin gegenüber der Forderung auch nicht, «schliesslich verstehe auch ich, dass sich eine Tierärztin um das Wohl von Tieren in der Stadt kümmern muss. Das Wohlergehen meiner Zwerghühner steht auch für mich an oberster Stelle», sagt Chiarello. Also sandte sie, anstatt die Tierärztin zu empfangen, einige Bilder zum Zustand ihrer Seramas dem Amt zu.

Die Fotos zeigen wohlgenährte Zwerghühner mit glänzendem und vollständigem Gefieder. Weitere Bilder zeigen, wie die Hühner friedlich kuscheln und Nachwuchs gezeugt haben mussten. Platz und Abwechslung hat es zum Verschwenden. Wer die Bilder genau betrachtet, entdeckt auch, dass die Hühner verschiedene Becken haben, wo sie Staubbäder nehmen können.

Mit der Dokumentation des Tierparadieses auf Balkonien gab sich aber die Tierärztin nicht zufrieden. «Ich bin als Amtstierärztin befugt, bei unangemessener Haltung von Tieren einzuschreiten, und brauche dafür keinen Durchsuchungsbefehl», bestand sie im Sommer 2016 auf einer persönlichen Inspektion. Und sie begründete ihre Forderung damit, dass sie auf den Fotos keine Futtergefässe und Tränken sehe und das Staubbad nicht erkenne.

Weiter enthielt die E-Mail Belehrungen über Grösse des Geheges sowie zahlreiche Forderungen, die im Tierschutzgesetz nicht vorgesehen sind. Zum Beispiel: «Die Hühnerart, die Sie halten, ist sehr wetterfest. Dennoch denke ich, dass in einem sehr kalten Winter ein Witterungsschutz angebracht wäre. Können Sie den Balkon mittels Fenstern schliessen?» Ferner beklagte sie die Verwendung von Rindenmulch als Einstreu, weil dieser feucht werden könnte, selbst auf dem vor Regen geschützten Balkon.

Zweifel nicht ausgeräumt

Anderntags versorgte Chiarello die Tierärztin mit weiteren Bildern und belehrte sie: «Ihre Angaben beziehen sich wohl auf doppelt so grosse Industriehühner, davon sind ja die Seramas weit entfernt.» Zudem habe sich der Rindenmulch bewährt.

Auf ihrem Blog im Internet beschreibt Chiarello den Vorgang mit folgenden Worten: «Die Dame will vorbeikommen, auf den Fotos hätte sie kein Wassergefäss gesehen. Ja, auf den Fotos sieht man das nicht, bestätige ich. Aber nehmen Sie jetzt an, ich gebe meinen Hühnern kein Wasser? Das würden die nämlich nicht sehr lange über l eben. Und wissen Sie was – falls Sie kommen wollen? Ich werde Sie nicht reinlassen .»

Unangemeldete Besuche

Beeindrucken liess sich die Amtstierärztin nicht: «Ein erstes Mal tauchte sie unangemeldet im Herbst 2016 auf und begehrte Einlass. Weil sie keinen Durchsuchungsbefehl hatte und kein Anlass bestand, von einer unangemessenen Tierhaltung zu sprechen, musste sie abzotteln», sagt Chiarello. Ans kantonale Amt schrieb sie anschliessend: «Mit Interesse nehme ich zur Kenntnis, dass das Veterinäramt entschlossen ist, die Schildbürgergeschichte um die Hühner weiterzuschreiben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass meine Steuern – die ich eigentlich gerne bezahle – für Wichtigeres verwendet werden, aber so sei es.» Ein knappes Jahr verstrich, ohne dass sich die amtlichen Hühnerkontrolleure um das Wohl der Tiere gekümmert haben.

Der bisher letzte Besuch erfolgte dann im vergangenen Herbst. «Es läutete wieder an meiner Tür. Diesmal war es die amtliche Tierärztin in Begleitung ihres Vorgesetzten Guido Vogel, die mit meinen Steuergeldern nichts Besseres zu tun haben, als sich mit mir über eine Stunde in den Garten zu setzen», schreibt Chiarello der BaZ. Während des Gesprächs im Garten erkennt die Fachfrau nicht, dass das Geräusch von meinem Balkon das Krähen vom Güggel ist.» Die Tierärztin habe sich erkundigt, wie laut der Hahn sei, nachdem sich das Tier während des Gesprächs doch mehrfach bemerkbar gemacht hatte. «Das war nur noch peinlich», so Chiarello. Und dann habe ihr als Hobby-Hühnerhalterin die Amtstierärztin ein Merkblatt über die kommerzielle Haltung von Hühnern in die Hand gedrückt.

Weisung noch nicht vorgelegt

Das Vorgehen lässt sich vergleichen mit dem Auftritt des Basler Veterinäramts in der «Walliser Kanne»: Obschon das Tierschutzgesetz die Gastronomie ausdrücklich von Auflagen bei der Haltung von Wildtieren wie Forellen ausnimmt, beruft sich die Veterinärin auf eine angebliche Weisung, dass das Tierschutzgesetz in Bezug auf die Gastronomie nur «für weniger als zehn Fische» gelte. Diese Weisung kann das zuständige Departement von Lukas Engelberger übrigens seit über einem halben Monat nicht vorlegen.

Die Frage der BaZ, wie es bei der Hühnerhaltung auf dem Balkon von Gabrielle Chiarello nun weitergeht, will das Basler Veterinäramt nicht beantworten. Die Medienstelle teilt mit: «Wir werden keine Stellung nehmen. Zur Diskretion sind wir aufgrund des Amtsgeheimnisses, des Persönlichkeitsschutzes, aber auch des Schutzes beteiligter Dritter verpflichtet.»

Auch allgemeine Fragen werden nicht beantwortet. Vermutlich hat man, wie beim Wirt der «Walliser Kanne», einmal mehr «keinen Sprechbedarf». (Basler Zeitung)