Nächtliche Entdeckungstour durch die Basler Museumswelt

Rund 200 Programmpunkte bot die gestrige Museumsnacht ihren Besuchern. Zu entscheiden, wohin es gehen sollte, dürfte dementsprechend für viele wohl keine leichte Aufgabe gewesen sein. Schon weit vor 18 Uhr standen die Besucher vor den jeweiligen Museen Schlange. Ein wenig später schoben sie sich in Scharen durch die verschiedenen Ausstellungsräume und versuchten, einen Blick auf die gezeigten Attraktionen zu erhaschen. Gedrängelt wurde viel, ab und zu auch gemurrt. Grösstenteils schienen die Besucher jedoch zu einem stillen Einverständnis gekommen zu sein, sich auch während den langen Minuten der Wartezeit draussen in der Kälte nicht die Laune verderben zu lassen.

Ein Blick hinter die Mauern

Spannende Einblicke gab es über die ganze Stadt verteilt. Neben bekannten Grössen wie dem Kunstmuseum, dem Museum Tinguely und dem historischen Museum öffneten auch andere, sonst nicht zugängliche Basler Institutionen ihre Türen. So bot das Bürgerliche Waisenhaus Basel die Möglichkeit, einen Blick hinter die schützenden Mauern am Theodorskirchplatz zu werfen und ergänzte die Eindrücke mit Führungen zur Geschichte der verschiedenen Gebäude des Waisenhauses. Etwas weniger ruhig ging es im Museum der Kulturen weiter. Wer sich die Akrobatik-Show des Duos Scacciapensieri ansehen wollte, musste pünktlich vor Ort sein – zu diesem Zeitpunkt drängten sich in manchen Räumen schon stattliche Menschenmassen. Im botanischen Garten der Universität Basel war die Situation ähnlich: In das dicke Grün des Gewächshauses tauchte man nur Schritt für Schritt und im Gänsemarsch mit zahlreichen anderen Besuchern ein. Im Gebäude nebenan lernte man ausserdem, wie Kaffee produziert wird.

Harry Potter und die Antike

Mit einem Vortrag zur Antike lockte kurz vor Mitternacht der Spezialist für griechische Vasen Esau Dozio ein paar Türen weiter in die Skulpturenhalle und erklärte, welche Bezüge J. K. Rowling in ihren “Harry Potter”-Romanen zu der Zeit zwischen 800 v. Chr. bis ca. 600 n. Chr herstellt. Zusätzlich konnte dort die eigene Hogwarts-Tauglichkeit anhand eines Fragebogens und verschiedenen Aufgaben ermittelt werden, sowie eine Voraussage über die eigene Zukunft getroffen werden. Zu insgesamt 36 Museen hatten die Besucher der Museumsnacht mit ihren Tickets Zutritt. Für alle unter 26 Jahren war der Eintritt gratis. Hörte man sich zu später Stunde auf den Strassen der Basler Innenstadt um, kam man zum Schluss, dass an der Museumsnacht mit ein bisschen Geduld und guter Planung fast jedem ein spannender Abend garantiert war. (Basler Zeitung)