Name für neues Basler Schiff gesucht

Ab Mitte 2018 wird das neue Flaggschiff der Basler Personenschifffahrt (BPG) den Betrieb aufnehmen. Das neue Schiff mit dem Projektnamen «Unser Schiff» befindet sich im Endbaustadium. Die Vorfreude sei riesig, schreibt der BPG-Verwaltungsratspräsident Daniel Thiriet in einer Medienmitteilung. «Schon bald dürfen wir das neue Schiff in Basel willkommen heissen. Was uns aber noch fehlt, ist der passende Name.»

Die BPG lanciert aus diesem Grund einen Wettbewerb. Namensvorschläge können bis am 11. Februar um Mitternacht hier eingereicht werden. Unter allen Vorschlägen werden fünf Namen ausgewählt. Aus dieser Auswahl wird eine Jury – bestehend aus «Basel-Experten» – den Schiffsnamen küren. Zu gewinnen gibt es eine kulinarische Erlebnisfahrt auf dem neuen Schiff für sich und bis zu 20 Gäste.

Modernstes Schiff der Flotte

Das Schiff wird Platz für total 600 Personen bieten, 350 Personen im gedeckten Raum und 250 Sitzplätze auf dem Panoramadeck. Die Einrichtung wird flexibel gestaltet, damit die Flächen zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden können. Mit einer Höhe von 6 Meter, einer Länge von 70 Meter und einer Breite von 11,4 Meter wird das neue Schiff das grösste der BPG-Flotte.

Gebaut wird das neue Schiff in der beauftragten Werft ÖSWAG in Linz, welche sich bereits für den Bau des beliebten «Baslyerdybli» verantwortlich gezeichnet hat. Mit dem neuen Schiff werden die Kapazität der BPG stark erhöht und die Einsatzmöglichkeiten der Flotte erweitert. Das moderne Schiff gibt der BPG die Mittel, mit denen eine langfristig erfolgreiche Entwicklung der Personenschifffahrt in Basel sichergestellt werden kann. (rvr)