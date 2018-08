Negro Rhygass will Namen nicht ändern

Nachdem die Wogen um den Namen und das Logo der Fasnachts-Gugge Negro Rhygass in den letzten Wochen hoch gingen, haben die Fasnächtler am Mittwoch an ihrer Mitgliederversammlung darüber diskutiert. Laut einem Bericht von 20 Minuten will die Gugge aber an ihrem Namen festhalten. Das hätten die Mitglieder entschieden. Allerdings wolle die Clique bei ihrem Logo über die Bücher. Bis wann ein Entscheid für oder gegen ein neues Logo gefallen sein wird, sei noch unklar.

Der Name und das Logo der Traditions-Guggemusig, ein schwarzes Männchen im Bastrock, hatte in den sozialen Medien eine Rassismusdebatte ausgelöst. (amu)