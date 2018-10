Neue Direktorin der Berufsfachschule

Die 48-Jährige folgt per Februar 2019 auf Dominique Tellenbach, der in den Kanton Baselland wechselt, wie das baselstädtische Erziehungsdepartement (ED) am Montag mitteilte.

Zindel ist seit 2012 bereits stellvertretende BFS-Direktorin und Lehrerin für allgemeinbildenden Unterricht. Vorher war sie als Beraterin und Moderatorin für Schulentwicklungsprozesse tätig gewesen. Das ED streicht in der Mitteilung «Kontinuität in anstehenden Projekten» heraus, die mit ihrer Wahl gesichert sei. (ens/sda)