Neuer Arbeits- und Wohnraum in Basel schaffen

Basel braucht Platz zum Weiterwachsen, weil die Wirtschaft gut läuft: Eine am Freitag präsentierte Richtplanrevision soll bis im Jahr 2035 Raum bereitstellen für rund 30'000 neue Arbeitsplätze und 20'000 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Regierung hat die Richtplanrevision am Freitag in die öffentliche Vernehmlassung gegeben. Der Entwurf liegt bis am 12. Januar auf und kann auch online eingesehen werden. Firmen sollen wachsen und herziehen können, und jeder, der in Basel wohnen möchte, solle eine Wohnung finden, schreibt die Regierung.

Die Rede ist von einer «ausgewogenen Gesamtstrategie der inneren Stadterweiterung». Für eine äussere Erweiterung war der letzte konkrete Anlauf 2015 an der Urne gescheitert, als die Vorlage Stadtrandentwicklung Ost knapp abgelehnt wurde.

Der Entwurf sieht nun vier Massnahmen vor: Aufzonungen innerhalb des Siedlungsgebietes, punktuelles Wachstum in die Höhe, bessere Flächenausnutzung und mehr Nutzung auf Transformationsarealen. Der kantonale Richtplan ist vom Bundesrat zu genehmigen; er ist das übergeordnete behördenverbindliche Planungsinstrument des Kantons. (dou/sda)