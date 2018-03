Neues Bürogebäude für BVB

Die Projektkosten des auf Stützen erstellten Modulbaus belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Franken. Die Bauzeit betrug knapp sechs Monate. Der Neubau ist nach MINERGIE-Standard erstellt und mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Wärmeerzeugung und zur Kühlung ausgestattet, ausserdem verfügt er über einen Wärmepumpen-Trinkwasserspeicher zur Warmwassererzeugung. Zusätzlich befindet sich auf dem Dach eine Photovoltaikanlage (25 Quadratmeter), die Strom für den Eigenbedarf produziert.

Abschluss Umbau Diensträumlichkeiten

Mit der Eröffnung des Neubaus sind die grösseren Umbauarbeiten der Diensträumlichkeiten für das BVB-Fahrpersonal abgeschlossen. In den letzten Jahren wurden bereits die Diensträumlichkeiten am Claragraben, in der Allschwilerstrasse, in der Münchensteinerstrasse und am Aeschenplatz umgebaut und modernisiert. «Wir freuen uns, dass wir unseren Mitarbeitenden ab sofort an allen Standorten moderne und bedürfnisgerechte Diensträumlichkeiten bieten und somit massgeblich zum Wohlbefinden beitragen können», sagt Reto Meister, Leiter Betrieb. (rvr)