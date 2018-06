Neun Rayonverbote und fünfzehn Stadionverbote

In der zweiten Hälfte der vergangenen Fussballsaison hat die Basler Polizei neun Rayonverbote verhängt. Diese neun Personen dürfen sich künftig vor, während und nach einem Fussballspiel nicht in einem bestimmten Perimeter rund um den St.-Jakob-Park aufhalten, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Betroffen von der Massnahme sind acht Fans von Gastmannschaften und ein Anhänger des FC Basel.

Der FCB selbst hat gegen 15 Personen ein Stadionverbot angeordnet. Auch bei diesen sind vorwiegend Fans von Gastmannschaften betroffen. Nur drei dieser Stadionverbote wurden gegen Fans des FC Basel ausgesprochen.

Fans mit Stadionverbot dürfen sich im Umfeld des Stadions aufhalten, dieses aber nicht betreten, teilte die Polizei mit. Die Rayonverbote können im verwaltungsinternen Rekursverfahren angefochten werden. (amu)