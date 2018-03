Nick Hayeks Zigarre und Leuthards Unterschrift

Neun Meter lang war das Band, das ursprünglich von acht Akteuren zerschnitten werden sollte. Letztlich griffen aber zehn Prominente zur Schere und eröffneten gestern um 10 Uhr die Baselworld in der Halle 1.0. Mit Bundesrätin Doris Leuthard und Messe-Baronin Sylvie Ritter waren nur zwei Frauen darunter. Uhren und Schmuck sind eben Männersache. Vielleicht gerade deshalb wünschte Leuthard den Herren für die nächsten Tage «eine locker sitzende Kreditkarte».

Einer, der Leuthards Geheimnis nach ihrer persönlichen Uhr lüftete, war der umtriebige Hublot-Präsident Jean-Claude Biver. Leuthards Ärmel verhinderte nämlich einen freien Blick auf ihren Zeitmesser. Nach dem breiten Grinsen Bivers zufolge dürfte – so das hartnäckige Gerücht – die Verkehrsministerin mit einer TAG Heuer nach Basel gereist sein. Viel Zeit liess sich die Bundesrätin («Wenn die Baselworld stattfindet, wird es Frühling und es beginnt zu blühen») bei Rolex. Anders jedoch als bei den gut gelaunten Nayla und Nick Hayek durften nur die VIP-Gäste in den Innenraum vorstossen. Für alle anderen gab es bloss freundliche Blicke von wunderbar gestylten Hostessen in der Gefrierphase. Höhepunkt beim Swatch-Besuch bildete die Präsentation eines Unikats von Harry Winston, Hersteller von Luxusuhren und Schmuck, der zur Swatch-Gruppe gehört.

Doris Leuthard mag Uhren lieber

Leuthard wurde ein Kästchen präsentiert, das mit einem Stift versehen ist und Originalunterschriften seines Besitzers anfertigt. Geschlagene drei Monate benötigt die Maschine, um eine Unterschrift zu lernen. Um Missbrauch vorzubeugen, benötigt man einen Code. Erst dann wird das Dokument originalgetreu unterzeichnet. Leuthards Begeisterung an der teuren Maschine war aber eher höflicher Natur. Sie interessierte sich eindeutig mehr für die Uhren, und ihr Satz in ihrer kurzen Ansprache kurz vor Mittag («Zeit zu haben, ist ein Luxus, den ich mir ab und an gönne») erhielt plötzlich eine neue Bedeutung.

Von Louis Erard SA aus dem jurassischen Le Noirmont stammt die Uhr am Handgelenk des Basler Regierungsrats Christoph Brutschin. ETA-Kaliber 7750 ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und Leistungsstärke. Wer die Marke an der Baselworld sucht, wird jedoch in diesem Jahr nicht mehr fündig. Direktor Alain Spinedi begründete unlängst den Rückzug «mit einem nötigen Strategiewechsel». Die Baselworld passe nicht mehr ins Geschäftskonzept der Marke. Gemäss Leuthard nehmen heuer nur noch 650 Aussteller an der Baselworld teil. Das sind sogar sieben Prozent weniger, als von den Organisatoren offiziell kommuniziert worden sind.

Vischer denkt nicht ans Aufhören

Gleiches wie Brutschin passierte gestern seinem Baselbieter Amtskollegen Thomas Weber nicht. Er und seine Frau tragen gerne eine Rado. Die Lengnauer gehören zur Swatch-Gruppe und sind damit ein wichtiger Gastgeber an der Baselworld. Dies zeigte am frühen Nachmittag Nick Hayek auf seine ihm typische Art. Im grossen Gebäude-Komplex der Bieler, als wegen des grossen Ansturms von Krisenstimmung keine Rede mehr sein konnte, paffte er genüsslich eine Zigarre. Hausregeln gelten eben auch bei der Baselworld nur bis zu einer bestimmten Einkommensklasse. Danach wird blauer Dunst zu goldenem Rauch.

So etwas von entspannt wirkte der VR-Präsident der MCH Group, Ueli Vischer. Auf die Frage, wie lange er dem Unternehmen noch vorstehen wolle, sagte er: «Ich bin jeweils für ein Jahr gewählt.» Auf die Nachfrage, ob er keine Müdigkeit verspüre, da er ja seit 2005 in dieser Funktion tätig sei, schüttelte er den Kopf und verwies darauf, dass ja noch viel Arbeit vor ihm liege. (Basler Zeitung)