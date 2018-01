«No Billag»: Auf Feld zwei für Telebasel

Die jüngste Mitteilung über einen vermeintlich grossen Zuschauerzuwachs hat Telebasel strategisch zur rechten Zeit versendet: Die Geschäftsleitung will sich mit den neusten Zahlen vom Montag im Vorfeld der Abstimmung zu «No Billag» für unverzichtbar erklären. Es ist ihr Kampf um Staatssubventionen, die – abgesehen davon, dass die Basler jährlich separat 1,6 Millionen Franken Kabelnetzgelder in den Sender pumpen – von zuerst 2,5 auf inzwischen 3,2 Millionen Franken angewachsen sind. Sich im besten Gewand zu verkaufen ist zulässig, die Meldung als Bluff zu enttarnen, ebenso.

Absturz von 100 000 auf 35 700

Unter dem Titel «Telebasel. Stärker denn je.» verkündete der Sender stolz ein Zuschauerwachstum von 14,7 Prozent. Die Wirklichkeit sieht anders aus. In der Hochblüte bis etwa ins Jahr 2012 lag die «Tagesreichweite» zwischen 100 000 und 120 000 Zuschauern. Tagesreichweite heisst, dass sich einst im Konzessionsgebiet (KG31) täglich jeweils drei gefüllte St.-Jakob-Stadien zugeschaltet hatten. Sank in den Ferien die Tagesreichweite gegen 100 000, tigerte der frühere Chefredaktor Willy Surbeck nervös in der Redaktion herum und sagte: «Wir müssen besser werden.» Den neusten Messungen von Mediapulse zufolge zappen nun gerade noch 35 700 Zuschauer auf Telebasel (2. Semester 2017). Der Einbruch könnte dramatischer nicht sein.

Zugegeben: Die Tagesreichweite ist ein ungenauer Faktor. Denn wie lange der Zuschauer in einer Sendung verweilt, blieb unklar. Ebenso, ob einer auf dem Handy eine Sendung anschaut. Die härtere Währung heisst «Marktanteil». Er lag zur Hochblüte zwischen 2,0 und 2,2 Prozent. Heute sind es 0,5 Prozent, wie Telebasel selber bekannt gab. Beide Zahlen – Marktanteil und Tagesreichweite – zeichnen letztlich ein ähnliches verheerendes Bild: Telebasel hat fast drei Viertel der früher erreichten Zuschauer vorm Bildschirm verloren.

«Telebasel. Stärker denn je.» – es gäbe Claims, mit denen die Glaubwürdigkeit von Stiftungsratspräsident Roger Thiriet und dem vom «Departement Brutschin (SP)» lancierten Geschäftsführer und Stiftungsrat in Personalunion, Michael Bornhäusser, weniger untergraben würde. Die beiden Herren sind für eine Halbierung der Telebasel-Leistung die Hauptverantwortlichen.

Sendeleistung massiv abgebaut

Das zeigt aber auch: Nicht alle Verluste sind von Mediensassa Thiriet und «Borni», wie sich der CEO im Treppenhaus von Telebasel gerne salopp rufen lässt, zu verantworten. Aber die meisten. Zum einen änderte die Firma Mediapulse, welche die Zuschauerdaten erfasst, im Jahr 2013 ihre Messmethode. Man rechnete Computer- und Notebook-Gebrauch in den Haushalten ein (nicht Handy und Tablets). Über Nacht verlor Telebasel 20 Prozent, was zur Verstimmung zwischen den beiden Unternehmen geführt hat. Offizielle Zahlen waren dann erst wieder ab dem zweiten Semester 2014 erhältlich: 60 000 Zuschaltungen als Tagesreichweite.

Seit der Trennung von Chefredaktor Surbeck und der Neulancierung ist es mit Telebasel erst recht auf Talfahrt gegangen. Der Sender hat sukzessive seine Produktionsleistung reduziert. Die Hauptmarke – die Newssendung «7vor7» – wurde eingestellt, der Sendeplatz verschoben, ihr Profil verwässert. Dann wurden Magazine aufgegeben, und mit ihnen fielen treue Werbekunden wie Manor weg, die «-minus Monat» sponserte, oder Möbel Rösch, welches von Geschäftsführer «Borni» persönlich so vergrault worden sei, dass das Möbelgeschäft nicht mehr bereit war, den «Salon Bâle» zu unterstützen. Die Produktionsleistung von früher täglich zwei Stunden inklusive Werbung ist auf derzeit rund eine Stunde gefallen. Bemerkenswert ist, dass dabei die Zuwendung der Billag-Zwangsgebühren gleichzeitig um 28 Prozent auf 3,2 Millionen Franken angestiegen ist.

Dass hierbei die bei der Konzessionsvergabe gemachten Programm-Versprechungen nicht mehr eingehalten werden, ist das eine. Dass heute gerne einmal Produktplatzierungen, Unterbrecherwerbung und Wettbewerbsankündigungen in News-Sendungen gemacht werden (wie zum Beispiel News vom 27. und 28. 11. 17, was gegen die Richtlinien des Bundesamts für Kommunikation verstösst), ist das andere. Aber wie prahlt «Borni» gerne an Sitzungen und Redaktionstischen, wie die BaZ von mehreren Quellen erfahren hat: «Papiere interessieren mich grundsätzlich nicht.»

Das führt zurück zur Frage, inwiefern die Billag-Gelder für Telebasel berechtigt sind. Dazu muss man wissen: Im Jahr 1999, als Surbeck Geschäftsführer wurde, betrug das Budget 2,7 Millionen Franken, wobei 2,1 Millionen Franken von den Basler Kabelnetzbetreibern bezahlt wurden. Es sind Balcab-Gelder, die dem Sender den Vorgängernamen «Stadtkanal» gaben. Die Balcab-Gelder sicherten Telebasel die Unabhängigkeit, während andere Regionalsender den Verlagshäusern angeschlossen sind.

Programmausbau dank Billag

Als Surbeck im Jahr 2008 die Geschäftsführung an Dominik Prétôt übergab, betrug das Sendebudget 5,6 Millionen Franken; die Einnahmen aus Werbung und Sponsoring stiegen auf vier Millionen Franken. Die Balcab-Gelder reduzierten sich auf 1,6 Millionen.

Mit dem Gebührensplitting, den Billag-Geldern, erhielt Telebasel im 2009 die erste jährliche Auszahlung von 2,5 Millionen Franken. Das Budget lag fortan bei 8,5 bis 8,6 Millionen Franken. Sendungen wie der «Report», an welchem der Autor dieses Artikels auch mitwirkte, wurden so erst möglich. Dies im Gegensatz zu den anderen, damals defizitären Regional-Sendern, in denen die Billag-Gelder ohne Mehrwert an Sendungen für die gebührenzahlenden Zuschauer in den Verlagshäusern versickerten. Überhaupt führten die Staatszuwendungen in Basel zu einem Ausbau der Produktionsleistung.

Der inzwischen erfolgte heimliche Abbau um 50 Prozent und der massive Zuschauerverlust bei Telebasel müsste sich auch bei den Werbeeinnahmen bemerkbar machen. Die Werbesendeminuten und der Besuch auf der Website sprechen jedenfalls Bände. Ohne Quersubventionierung mit Staatsgeldern sei die Website von Telebasel nicht zu betreiben, heisst es intern.

Alarm in der Geschäftsleitung

Wo es ums Geld geht, wird genau hingeschaut. Darum misst der Werbeverbund der Deutschschweizer Regionalsender Tele Regio-Combi (TRC) exakt, auf welchem Sender wie viele Zuschauer die Werbung sehen. Für Telebasel sprang so jährlich um eine halbe Million Franken ab. Im Januar 2017 breitete sich in der Geschäftsleitung von Telebasel Alarmstimmung aus. Der bisherige Anteil von einer halben Million Franken würde auf die Hälfte zusammenbrechen, hiess es. TRC verkauft zwar gerne Werbung. Wenn es aber um die Preisgabe seiner harten Zahlen geht, dann sagt Geschäftsführer Daniel Schnüriger: «Im Vertrag unter den TRC-Partnern haben wir Stillschweigen vereinbart.» Keine Auskunft also.

Bei einer Annahme von «No Billag» muss man also nicht nur davon ausgehen, dass das Budget, welches Roger Thiriet heute bei acht Millionen Franken veranschlagt, auf fünf Millionen Franken zurückgefahren würde. Es dürfte wegen des Wegfalls von Werbeeinnahmen tatsächlich deutlich darunter liegen. Und der Grundstock der Balcab-Gelder von 1,6 Millionen Franken läuft per Ende 2027 aus. Ohne Billag-Gelder wären also bei Telebasel vorerst eine anständige News-Sendung und nebenbei ein Talk möglich. Man würde zwar nicht auf die Anfänge zurückgeworfen; aber auf Feld zwei. Betroffen wären etwa 60 Angestellte, nicht 120, wie es in der Bluff-Meldung vom Montag heisst. Wen würde das kümmern? Im Sendegebiet von Telebasel, das über eine halbe Million Gebührenzahler umfasst, mutmasslich noch 35 700 zappende Leute.

