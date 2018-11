Noch ein Rampenverkauf wäre «unverhältnismässig» gewesen

Um 11 Uhr hatte am Donnerstag in der Anlage Scherkessel des Zivilschutzes Basel-Stadt ein grosser Rampenverkauf begonnen. Berge von altem Küchengeschirr wurden zu günstigen Preisen an interessierte Personen abgegeben. Vom Reisswolf über Schöpfgefässe, Schwingbesen, Holzbretter und Gaskocher oder Besteck war alles zu haben, was eine mobile Grossküche in ihrem Inventar gebrauchen kann. Gekommen waren deshalb vor allem Pfadfindergruppen und Vereinsmitglieder (die BaZ berichtete).

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD), das diesen Rampenverkauf von überzähligem altem Küchenmaterial organisiert hat, zog gestern eine positive Bilanz. «Rund zwei Drittel des angebotenen Küchenmaterials konnten verkauft werden. Mehrere Artikel – zum Beispiel Besteck – waren sehr beliebt und fanden viele Abnehmer», sagt JSD-Sprecher Toprak Yerguz. «Anderes fand weniger Zuspruch, so zum Beispiel Kocheinsätze aus Aluminium, von denen 80 Prozent bei uns blieben.»

Material von hoher Qualität

Während des Rampenverkaufs zeigten sich einige Besucher wenig erfreut darüber, dass der Anlass auf einen Donnerstag angesetzt wurde und nicht auf einen Samstag, wenn die meisten Leute Zeit hätten, von einer solchen Aktion zu profitieren. Auch dass der Rampenverkauf nur einen Tag lang dauerte und nicht an mehreren durchgeführt wurde, stiess nicht nur auf Verständnis. «Der Rampenverkauf am Donnerstag ist jene Lösung, die Aufwand und Ertrag am besten kombiniert», sagt Yerguz. «Bei geringem personellem, logistischem und administrativem Aufwand kann einem grossen Teil der Bevölkerung die Gelegenheit gegeben werden, das Küchenmaterial sehr günstig zu erwerben.» Die Organisatoren hätten gestern festgestellt, dass auch Lehrpersonen und Pfadi-Organisationen von dem Angebot Gebrauch gemacht hätten. Das Küchenmaterial, das nicht verkauft werden konnte, wird nun entsorgt. Die Entsorgung übernimmt ein regionales Recycling-Unternehmen.

Offen bleibt auch die Frage, warum das JSD von Anfang an geplant hat, das Material, das nicht verkauft werden kann, wegzuwerfen. Gemäss JSD wurde keine Alternative geprüft, ob allenfalls Hilfsorganisationen für das meist noch ungebrauchte Küchengeschirr Verwendung gefunden hätten. Insbesondere da Remo Buess, Leiter Logistik beim Basler Zivilschutz, sagte, dass die Qualität des Materiales sehr gut sei und sich einiges noch in der Originalverpackung befinde.

Das JSD sagt, «Eine aufwendigere Suche nach Interessenten oder die Verlegung des Rampenverkaufs auf den Samstag wäre angesichts des Umfangs und Alters des rund 60 Jahre alten Küchenmaterials unverhältnismässig gewesen.» Die Einnahmen des Rampenverkaufs belaufen sich gemäss Yerguz auf insgesamt 10'000 Franken. Der Erlös fliesst in die Staatskasse.

