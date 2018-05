Nun wird auch in Basel gerutscht

Die Basler Bundesfeier erhält eine neue Attraktion. Am Wochenende vom 31. Juli/1. August führt eine rund 200 Meter lange Wasserrutsche den Basler Mühlenberg hinunter. Die aufblasbare Rutsche ist seit einigen Jahren in mehreren Schweizer Städten Sommerspass. Erstmals wird die Rutsche nun auch in Basel aufgebaut. Weitere Stationen sind Bern, Luzern, Lausanne und Chur.

Der Wasserspass ist allerdings nicht gratis: Eine Stunde lang rutschen kostet zwischen 4 und 21 Franken. Kinder unter 6 Jahren dürfen nur gemeinsam mit einem Erwachsenen rutschen. Minderjährige müssen einen von den Eltern unterschriebenen Haftungsauschluss vorweisen. (amu)