Nur 48 hatten zu viel getrunken

Dieses Mal brauchte die Basler Polizei während ihre «Aktion Via» erfreulicherweise einen besonders langen Atem, um Verkehrssünder zu erwischen. Wie jedes Jahr machte die Polizei vor und nach Weihnachten besonders viele Kontrollen, «um die Verkehrssicherheit auch in diesen Tagen zu gewährleisten», wie es in ihrer Mitteilung heisst. Über 12'000 seien es diesmal gewesen. Dabei zeigte sich: Fast alle Kontrollierten hielten sich an die Regel: Wer fährt, trinkt nicht.

Insgesamt sind bei den Kontrollen nur 26 Personen hängengeblieben, bei denen zwischen 0,5 und 0,8 Promille gemessen wurden. Weitere 22 waren mit über 0,8 Promille unterwegs. Den betroffenen Fahrerinnen und Fahrern nahm die Polizei den Führerausweis ab.

Weitere 11 Fahrzeugführer mussten das Billet abgeben, weil sie unter dem Einfluss von Drogen gefahren waren. Aus unterschiedlichen Gründen gab es zudem 285 Ordnungsbussen und 48 Verzeigungen. Zudem habe es 27 Rapportierungen gegeben, die zu einer Verzeigung führen können.

Im Vorjahr waren es mehr

Mit Ausnahme des Fahrens unter Drogeneinfluss liegen sämtliche Zahlen deutlich unter jenen des Vorjahrs. Damals nahm die Polizei nach 9091 Atemproben insgesamt 65 Autofahrern ihren Führerschein ab, vier weiteren wegen Drogenkonsums.

Die «Aktion Via» dauerte vom 13. Dezember 2018 bis zum 12. Januar 2019. Einmal mehr habe sich die Quote der festgestellten fahrunfähigen Lenkerinnen und Lenker verringert, freut sich die Polizei in der Mitteilung. (amu)