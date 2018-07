Nur zur falschen Zeit am falschen Ort?

Der Mann, der in Basel am 28. Juli zu Tode geprügelt wurde, musste möglicherweise wegen eines Handy sterben. Die Basler Staatsanwaltschaft hat am Dienstag Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei veröffentlicht. Demnach sei ein Unbekannter Mann auf der Kleinbasler Seite der Mittleren Brücke bestohlen worden. Er habe dann das spätere Opfer, einen 41-jährigen Portugiesen, verdächtigt, sein Smartphone gestohlen zu haben.

Der Portugiese war laut Staatsanwaltschaft ebenfalls vor Ort und hatte sich dann entfernt. Der unbekannte Täter suchte nach dem 41-Jährigen und traf ihn später bei der Kaserne am Rhein. Dort schlug er mehrmals auf ihn ein und durchsuchte vergeblich dessen Kleider nach dem Smartphone. Ein junger Mann habe sich zusätzlich eingemischt und habe ebenfalls auf das Opfer eingeschlagen.

Mittäter festgenommen

Der Unbekannte entfernte sich anschliessend in Richtung Mittlere Brücke. Zuvor soll der Mann die Kleider des Opfers vergeblich nach dem vermissten Handy durchsucht haben. Er ist noch immer flüchtig. Der junge Mann hingegen, ein 18-jähriger Spanier, konnte festgenommen werden und wird dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der 41-Jährige ist nach dem Übergriff ins Spital gebracht worden, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Am Tag nach der Tat nahm die Polizei drei verdächtige Portugiesen im Alter von 18, 24 und 36 Jahren fest. Sie wurden später jedoch wieder frei gelassen, als erste Ermittlungen ergaben, dass sie nicht an der Tat beteiligt waren. (amu)