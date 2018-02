Offene Fragen zum Unfall am Aeschenplatz

Am Mittwoch riss sich ein sechsjähriger Knabe am Aeschenplatz von der Hand seiner Mutter los und rannte über die geteerte Geleisespur, wo er von einem Tram erfasst wurde (die BaZ berichtete). Das Kind wurde dabei verletzt. Zu seinem Gesundheitszustand wollten die Behörden gestern auf Anfrage keine Angaben machen.

Der Vorfall wirft Fragen auf. Wie war es überhaupt möglich, dass das Kind unter den schweren Tramwaggon geraten konnte? Genau das sollten die Sicherheitsstandards bei den Modellen Combino und Flexity eigentlich verhindern.

Bereits im März 2017 war in Muttenz ein Knabe von einem Combino überrollt und schwer verletzt worden. Er konnte erst nach einem mehrstündigen Rettungseinsatz ins Spital transportiert werden. Damals kündigten die BVB an, «alles zu unternehmen, um Unfälle wie diesen in Zukunft zu verhindern». Nun ist erneut ein Kind zu Schaden gekommen.

Die beiden Unfälle unterscheiden sich allerdings durch ein wichtiges Detail: In Muttenz verläuft das Tram auf hochspurigen Gleisen, während die Schienen am Aeschenplatz in die Fahrbahn eingelassen sind. Die neueren Tramtypen sind so konzipiert, dass sie durch ihre tiefe Frontschürze ein Darunterfallen unmöglich machen. Auf Überlandstrecken wie in Muttenz bringt diese Vorkehrung allerdings wenig, weil der Abstand zwischen Tramunterboden und Boden grösser ist als in der Stadt.

Offenbar ist der Zwischenraum aber immer noch gross genug, um darunterzugeraten – zumindest für Kinder, wie sich am Mittwoch am Aeschenplatz gezeigt hat.

Daran ändern lasse sich letztlich nichts, teilen die BVB der BaZ auf Anfrage mit. «Die Konstruktion einer völlig bodenebenen Tramschnauze ist aus technischen Gründen nicht möglich», erklärt Mediensprecher Benjamin Schmid. Er appelliert deshalb an sämtliche Verkehrsteilnehmer, dem Tramverkehr «besondere Aufmerksamkeit» zu schenken. «Ablenkung und Unachtsamkeit können immer wieder zu gefährlichen Situation führen.»

Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang am Aeschenplatz würden laufen und stünden – wie bei solchen Ereignissen üblich – «in polizeilicher Verantwortung».

Gesamtlösung in Bearbeitung

Der Unfallort stand in der Vergangenheit vermehrt in der Kritik. Der Aeschenplatz ist ein hochfrequentierter, unübersichtlicher Verkehrsknoten. Die Umbauarbeiten im vergangenen Jahr sollten allfällige Gefahrenstellen ausmerzen. Das Risiko, dem die aus Richtung Bahnhof SBB aussteigenden Trambenützer ausgesetzt sind, ist ein Dauerthema. Das schmale Trottoir grenzt an die doppelspurige Auto- und Velofahrbahn ohne Geländer oder sonstige Absicherung dazwischen. Zu Stosszeiten bietet die kleine Pendlerinsel zu wenig Raum, sodass die Menschen auf die offene Strasse ausweichen müssen.

Beim Bau- und Verkehrsdepartement ist man sich der heiklen Stelle bewusst. «Kleinere, punktuelle Massnahmen würden jedoch nur ungenügende Verbesserungen bringen und potenziell neue Konflikte schaffen», sagt Amtssprecherin Nicole Stocker. Aus diesem Grund erarbeite das Bau- und Verkehrsdepartement derzeit mit den vom Grossen Rat gesprochenen Mitteln bis Mitte 2019 eine Gesamtlösung für den Aeschenplatz.

Am Aeschenplatz sind aber nicht nur die knappen Platzverhältnisse und die unübersichtlichen Strassenübergänge problematisch. Die Tramhaltestelle in Richtung Bahnhof SBB hat ebenfalls ihre Tücken. Auf der gebogenen Tramspur können zwei Tramzüge gleichzeitig halten. Im Grunde ein Vorteil für den ÖV-Benützer: So kann das Personenaufkommen im Morgen- und Abendverkehr schnell und effizient bewältigt werden.

Rollt allerdings nur ein Tram an, ist Vorsicht geboten. Wo es genau anhält, scheint der Laune des Tramführers überlassen zu sein. Die Ungewissheit unter den Fahrgästen löst regelmässig «Massensprints» aus. BVB-Sprecher Schmid hält fest, dass sehr wohl eine Anhalteregelung bestehe: «Folgt kein weiterer Zug in Richtung Bahnhof SBB, ist die Haltestelle in der hinteren Position zu bedienen.» An diese Vorgabe halten sich die Wagenführer jedoch nicht, wie täglich beobachtet werden kann. (Basler Zeitung)